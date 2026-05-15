Primul soi de bujor creat în România va purta numele Madrigal. Colaborare inedită pentru floarea naţională

Primul soi de bujor creat în România va purta numele Madrigal, într-un proiect care îmbină cercetarea horticolă şi identitatea culturală. Iniţiativa este lansată de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti şi Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin", de Ziua Naţională a Bujorului. Momentul va fi marcat sâmbătă, în Piaţa Matache, printr-un recital extraordinar dedicat florii-simbol a României.

România va avea primul soi propriu de bujor. Floarea va purta numele Madrigal - Robert Cazanciuc via Social Media

De Ziua Naţională a Bujorului, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti şi Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin" anunţă demararea activităţilor de ameliorare pentru crearea "Bujorului Madrigal", un proiect special dedicat florii-simbol a României. Întreg procesul de concepere, selecţie şi evaluare va fi realizat în campusul universităţii, potrivit News.ro.

"Energia brandului Madrigalului va fi prezentă în fiecare casă de români, prin această frumuseţe a lunii mai, bujorul. Suntem în mijlocul unui proces fascinant, în cadrul căruia căutăm să potrivim genele celei mai frumoase flori de care se va bucura România şi care va purta cu mândrie numele Madrigalului", a declarat Emil Pantelimon, manager al Corului Madrigal.

"Pentru noi, acest parteneriat este o bucurie şi o provocare profesională în acelaşi timp. Bujorul Madrigal va reuni cercetarea horticolă şi identitatea culturală într-un proiect viu, cu potenţial simbolic şi ştiinţific deopotrivă", a declarat Adrian Asănică, Decanul Facultăţii de Horticultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

Articolul continuă după reclamă

Proiectul "Bujorul Madrigal" deschide o nouă direcţie de dezvoltare pentru Corul Madrigal, care îşi propune să construiască, în timp, Colecţia Madrigal Floralia.

Corul Madrigal, dirijat de Anna Ungureanu, susţine recitalul extraordinar dedicat bujorului românesc, sâmbătă, 16 mai, de la ora 19:00, la Piaţa Matache din Bucureşti. Accesul publicului este gratuit.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰