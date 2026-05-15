Altădată, relațiile începeau firesc, la școală, în comunitate sau chiar la locul de muncă. Astăzi, primul pas este, cum spun utilizatorii aplicațiilor de dating, un "swipe". Platformele online de întâlniri schimbă radical nu doar felul în care oamenii se cunosc, ci și modul în care își construiesc și percep relațiile. În acest flux continuu de alegeri rapide, oamenii ajung ușor de comparat și, uneori, înlocuiți. Paradoxul este că abundența de opțiuni nu aduce neapărat conexiuni mai bune, ci poate genera superficialitate, confuzie și, în final, singurătate. Despre aceste schimbări în dinamica relațiilor a vorbit la Observator 16 psihologul Alina Costache.

Teodora Tompea: Cum faci totuși să te adaptezi vremurilor, dar să nu intri într-o capcană?

Alina Costache: Tehnologia nu e bună sau rea, ci depinde de noi cum o aducem în sprijinul nostru sau cum o folosim astfel încât să facem câțiva pași înapoi. Ca să ne folosim de această posibilitate de a cunoaște oameni, trebuie să ne amintim că pentru a construi relații avem nevoie de două lucruri esențiale: siguranță și predictibilitate. Siguranță interioară, emoțională și, evident, cea exterioară, iar predictibilitatea înseamnă că eu, într-o relație, pot să urmăresc faptul că celălalt face ceea ce spune că face, este deschis la dialog, respectă limitele și este flexibil.

Teodora Tompea: Cum ar trebui impuse limitele? La ce ar trebui să fie atenți cei care merg în zona de dating online? Care sunt "stegulețele roșii"?

Alina Costache: Am foarte des discuția asta în cabinet. E ceva ce apare foarte frecvent astăzi, pentru că este modul cel mai utilizat de a cunoaște oameni. Și atunci recomandarea făcută la început este mereu să știu ce îmi doresc, ce caut pe rețeaua de dating. Vreau niște experiențe? Vreau să trec peste o relație eșuată? Vreau să îmi întemeiez o familie? Sau pur și simplu să cunosc oameni? Apoi, la prima întâlnire, întotdeauna îi încurajez ca atenția să fie împărțită într-un procent mai mare asupra propriei persoane. Adică să mă evaluez pe mine după întâlnire: cum m-am simțit, ce am observat, ce mi-a plăcut și ce nu. Red flag-ul cel mai greu de gestionat este acea îndrăgostire subită care ne face să credem că după prima sau a doua întâlnire avem deja un plan de viață și ne mutăm împreună. Nu este niciodată un lucru bun, pentru că orice relație necesită timp: să îl cunoaștem pe celălalt, să ne cunoaștem pe noi în acea relație. Dacă nu ne acordăm acest timp, suntem într-o zonă de lipsă de siguranță.

Teodora Tompea: Până să ajungem la o întâlnire fizică, sunt anumite limite pe care ar trebui să le impunem în spațiul online?

Alina Costache: Evident. Prima limită este cea legată de siguranța fizică: nu voi da date personale, date de cont sau alte informații sensibile pe care nu ar trebui să le împărtășesc cu orice persoană. Apoi pot să fiu atent la solicitări care ies din limita naturalului: poze intime sau întâlniri în locuri necunoscute ori periculoase. Nu vreau să îi sperii pe cei dornici de aventură, dar mă întorc la prima condiție: aceea de a-mi clarifica foarte bine ce anume caut.

Interviul a fost difuzat în Observator 16.

