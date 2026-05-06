Pentru tot mai mulți tineri, dragostea nu mai ține doar de fluturi în stomac, ci și de buget. Într-o perioadă în care viața costă din ce în ce mai mult, și relațiile ajung să treacă prin filtrul banilor. Se iese mai rar la întâlniri și se amână decizii importante, precum mutatul împreună sau căsătoria. În același timp, cei singuri preferă să mai aștepte până intră într-o relație, pentru că este prea costisitoare.

Situația economică nu ne-a afectat doar bugetele, ci și viața de cuplu. Datele arată că tot mai mulți tineri își adaptează viața sentimentală în funcție de bani: ies mai rar la întâlniri sau chiar amână relațiile serioase.

"Momentan nu prea mai ies cu fete pentru că e rău ce se întâmplă. O cafea, 30 de lei, hai să fim serioși. Cred că ar fi frumos să ieșim și noi afară la o plimbare în parc. M-a rugat odată o fată să mergem la călărit în afara Bucureștiului. 300 de lei să te duci pe deal cu un cal, e... da, și am zis nu, e prea mult", a spus un tânăr.

Alții taie de unde pot.

Cuplu: În primul rând la mâncare și la cheltuieli, pentru că s-a scumpit foarte mult totul. Ieșirile, că n-am mai ieșit atât de mult în oraș.

Reporter: Când a fost ultima dată când ați ieșit în oraș?

Cuplu: Nu mai știu. Am stat puțin să ne gândim pentru că anul ăsta vrem să ne și mutăm în chirie și... [...] la plecări, că sunt cazările mai scumpe. Plăcerile de zi cu zi... poate când plecam, nu știu, la restaurante, să mergem să mâncăm la terase... am simțit prețurile.

Aproape 50% din tineri spun că întâlnirile le încurcă planurile

Un studiu arată că 48% dintre tinerii din generația Z și 40% dintre mileniali spun că întâlnirile romantice le încurcă planurile financiare.

"Nota de plată pentru ieșirile în oraș a crescut cu aproximativ 25% față de anul trecut, iar vacanțele și-au mărit și ele prețul cu încă 20%. În acest context, cuplurile sunt nevoite să mai taie din elanul pentru timpul petrecut împreună sau să găsească alternative mai ieftine", a explicat reporterul Observator Oana Bogdan.

"Criza economică ne afectează pentru că a scăzut puterea de cumpărare. Trebuie să vedem să echilibrăm și să ținem pas cu scumpirile, să echilibrăm viața personală cu cea de cuplu", a spus analistul economic Pompei Mititean.

Finanţele, motiv de scandal în cuplu

Specialiștii spun că, în cuplu, banii sunt motiv de scandal.

"Un cuplu care are pacea financiară și operează în prietenie în interior este un cuplu de succes. Pentru că motivul banilor este motivul general al cuplurilor pentru care există disensiuni acolo. Transparență, ajutor, comun, înțelegere, listă de priorități comune, ordinea listei de priorități comune și cu un pic de îngăduință, pentru că vremurile sunt grele, dar în cuplu ar trebui să fie mai ușor", a spus specialistul în finanțe de cuplu Adrian Mitroi.

Paradoxal, cineva are de câștigat. Aplicațiile de dating. În 2023, la nivel mondial, depășiseră 2 miliarde de dolari încasări.

"Cât timp situația economică este proastă, date-urile o să fie la pământ. Ce va înflori, tot ceea ce înseamnă dating online. Dating online se va duce la 1100%. Nu ai costuri, îți poți face orice tip de cameră virtuală de oriunde din lumea asta, poți fi îmbrăcat oricum", a spus psihologul Radu Leca.

Iar concluzia e tot mai clară: aproape jumătate dintre persoanele singure spun că întâlnirile romantice nu mai merită banii cheltuiți.

