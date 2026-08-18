Deși vremea este frumoasă pe litoral, iar plajele sunt pline, în ultimele zile turiștii au avut parte de o mare agitată și de steag roșu, care interzice complet scăldatul. Chiar și așa, mulți au ales să-și prelungească vacanța, iar unii au ignorat avertismentele salvamarilor și au intrat în apă.

La Eforie Nord, situația s-a schimbat însă astăzi. Este prima zi dintr-un lung șir în care pe foișoarele salvamarilor nu mai este arborat niciun steag. Marea s-a liniștit, iar valurile sunt mai puțin puternice, astfel că turiștii pot intra din nou în apă, fără pericole majore.

Chiar și în aceste condiții, salvamarii le recomandă oamenilor să fie foarte atenți. În urma curenților puternici din zilele trecute s-au format gropi adânci în apropierea malului, care pot reprezenta un pericol pentru cei care intră în apă.

Weekendul care s-a încheiat a fost unul foarte agitat pentru salvamarii din Eforie. Aceștia spun că au salvat aproximativ 100 de turiști de la înec. Unul dintre ei a fost scos din apă chiar de două ori, după ce a ignorat avertismentele și a ajuns, de fiecare dată, la un pas de înec. În sudul litoralului, alți 50 de turiști au fost scoși din valuri.

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În ciuda vremii schimbătoare și a pericolelor din mare, unii turiști au decis să-și prelungească vacanța și la începutul acestei săptămâni, pentru a se bucura cât mai mult de concediu.

Alții au ales să vină pe litoral tocmai în această perioadă, după 15 august, când prețurile scad și cu 20%. Turiștii spun că au găsit oferte mai avantajoase, iar cazările pornesc de la aproximativ 200 de lei pentru o cameră pe noapte.