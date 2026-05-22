Jaqueline Cristian se opreşte în semifinale la Strasbourg, înainte de Roland-Garros. Meciul a durat 3 ore

Jaqueline Cristian, locul 33 WTA, a fost eliminată, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 500 de la Strasbourg. Pentru Cristian, după acest turneu urmează participarea la Roland-Garros.

Cristian a fost învinsă de favorita principală, jucătoarea canadiană Victoria Mboko (9 WTA), scor 7-6 (3), 3-6, 6-2. Meciul a durat două ore şi 52 de minute. Jaqueline Cristian, în vârstă de 27 de ani, şi Mboko, 19 ani, s-au înfruntat pentru prima dată în circuitul WTA.

Pentru participarea în semifinale la Strasbourg, românca a obţinut 57.395 de euro şi 195 de puncte. La Roland-Garros, Jaqueline Cristian va juca în primul tur împotriva Kamillei Rakhimova (Uzbekistan, 85 WTA).

