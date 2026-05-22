Şi mentalitatea părinţilor s-a schimbat între timp. Dacă în trecut absenţele de la şcoală ale copiilor erau de neconceput, acum mulți adulţi consideră vacanțele mai valoroase decât cursurile. Atrași de ofertele din extrasezon, tot mai mulți părinţi își iau copiii din bănci în timpul anului școlar și pleacă în călătorii. Iar experienţele sunt împărtăşite inclusiv pe reţelele sociale. Deși teoretic este ilegal, în practică se găsesc mereu soluții pentru motivarea absențelor.

Un diriginte de clasa 12-a a adunat peste 100 de scutiri de la părinți în timpul unui an școlar. Cele mai multe dintre ele sunt adevenințe medicale cu semnătură și parafă pentru diverse boli pe care le au elevii, dar sunt și acest gen de scutire semnată, scrisă de mână de părinte care își asumă pe proprie răspundere faptul că respectivul copil nu a venit la școală din motive personale.

Scutire pentru vacanță

Practic, acesta este cel mai des întâlnit motiv pentru care părinții scutesc copiii de la cursuri atunci când lipsesc. Iar unii profesori vorbesc despre o practică care este valabilă în cazul la 90% dintre elevii din România.

Aceștia care sunt luați de părinți de la cursuri pentru a pleca în vacanțe, pentru că vorbim despre prețuri mai mici la avion, prețuri mai mici la cazare și pachete mai bune în extra-sezon, atunci când cei mici ar trebui să fie la școală. Pleacă, așadar, cu părinții în vacanță, în concedii, uneori chiar în afara țării și deși au invocat astfel de motive personale, postează apoi pe rețelele sociale, fotografii și video-uri din locurile exotice unde s-au plimbat.

Trebuie de reținut faptul că un părinte poate veni cu astfel de adevărință să motiveze absențele pe proprie răspundere. Doar în cazul la 40 de absențe într-un an școlar, asta înseamnă cursuri pe parcursul unei săptămâni și o zi sau două în plus, dar copilul respectiv nu trebuie să adune într-un an școlar absențe care să depășească jumătate din numărul de ore la o anumită materie. Dar spun tot profesorii, de asemenea, că părinții găsesc portițe, fie vin mai apoi cu aceste adevărințe medicale în cazul în care numărul acesta este depășit.

