Poliţia şi serviciile de informaţii sunt în alertă! 50.000 de străini se vor strânge la Bucureşti pentru un artist de care nu aţi auzit şi un concert sold out fără niciun afiş în tot oraşul. Un rapper anti-sistem din Belarus, oponent al lui Putin şi care militează pentru retragerea ruşilor din Ucraina este vedeta. Zeci de mii de oameni din Ucraina, Rusia, Belarus, Polonia au venit pentru el şi au rezervat aproape toate hotelurile. Aseară, în Centrul Vechi, abia dacă puteai să arunci un ac: sute de fani petreceau în Capitală.

Bucureștiul a fost luat cu asalt noaptea trecută de mii de fani veniți din toată Europa de Est pentru un concertul rapperului Max Korzh.

"Cu doar două zile înainte de concert, sute de fani ai rapperului din Belarus au venit la București și au luat cu asalt Centrul Vechi al Capitalei. Sunt veniți să se distreze şi să se cunoască înainte de concert", transmite Eduard Marin, reporter Observator.

"Concertul lui Max Korzh a fost visul meu de 14 ani", a declarat un turist ucrainean.

"Ne place foarte mult de el. Cântă despre viețile noastre, despre simbolurile noastre", a adăugat alt ucrainean.

Victor este din Moldova şi este fanul rapperului de ani de zile. A fost deja la 3 concerte de-ale lui, inclusiv la cel din Varşovia.

"Așa e mereu înainte de concert, se strâng foarte mulți fani. Ne unește muzica, venim, dansăm, facem distracție", a spus un moldovean.

Autorităţile sunt în alertă după incidentele de la Varşovia

Înainte să vină la Bucureşti, fanii lui Max Korzh au zguduit capitala Poloniei. Poliţiştii au reţinut peste 100 de spectatori pentru agresiuni şi deţinere de droguri.

Fanii veniţi de ieri la Bucureşti au fost atent supravegheaţi de forţele de ordine încă de la intrarea în ţară.

"Am fost și la concertul din Varșovia. A fost destul de problematic, și a fost și foarte multă poliție, au reținut foarte multe persoane", a precizat o tânără din Ucraina.

Concertul din Capitală a fost promovat pe aplicaţia de mesagerie Telegram, iar majoritatea biletelor de pe Arena Naţională s-au vândut în trei zile.

Reporter: Cu cât timp înainte ţi-ai luat biletul?

Fan: Se împlinesc şase luni.

Max Korzh, simbol al rezistenţei pentru fanii din Est

Pentru fani, Max Korzh este simbolul rezistenţei împotriva dictaturii.

"Nu e important pentru mine deloc / Tot ce era cândva... oameni... case ... au devenit toate cutii de chibrituri"

Piesele anti-război şi opoziţia faţă de Putin şi Lukaşenko l-au transformat în ţintă în Belarus. Max Korzh a plecat din ţara natală acum doi ani, după ce Poliţia l-a chemat "la o discuţie".

Hotelurile din Bucureşti, aproape pline înaintea concertului

Valul de turişti din fostele ţări sovietice a umplut aproape toate hotelurile şi apartamentele de închiriat din Bucureşti. Din 32.000 de locuri de cazare disponibile, doar 50 mai sunt libere weekendul acesta.

"Aproape 50.000 de fani sunt aşteptaţi la concertul de sâmbătă de pe Arena Naţională. Cei mai mulți vin din Ucraina, Republica Moldova, Rusia și Belarus. Aproape 10.000 de poliţişti, jandarmi şi agenţi secreţi vor fi pe străzile Bucureştiului, mulţi dintre ei îmbrăcaţi civil. Autorităţile se tem de violenţe şi că printre spectatori s-ar putea infiltra sabotori plătiţi de Moscova", potrivit Anei Grigore, reporter Observator.

Şi organizatorul concertului a scris trei pagini cu reguli stricte pentru spectatori, cu roşu, în limba rusă şi în engleză. Spectatorii sunt avertizaţi că nu au voie să intre în stadion cu arme, droguri şi materiale pirotehnice.

