Credinţa a adus din nou împreună sute de credincioşi din întreaga lume la Harghita. Ieri, primii pelerini din Joseni au pornit de ieri, pe jos, pentru a ajunge la Şumuleu Ciuc, acolo unde vor participa la cea mai mare procesiune din Sud-Estul Europei, cu ocazia Rusaliilor.

Pe drumul spre biserica franciscană din Șumuleu, în fruntea coloanei, zeci de oameni au purtat steaguri, iar, în spatele lor, alte sute de pelerini s-au rugat şi au cântat la unison.

Grupul din Joseni este primul care ajunge, în mod tradițional, încă de vineri, la Cârța.

"Am pornit din Budapesta, cu o echipă mixtă. Din toate colțurile țării au venit pelerini pentru a parcurge această distanță de aproape 1000 km", a declarat Erika Tóth, pelerin din Ungaria.

Drumul se face la pas, prin sate, pe dealuri și prin păduri, dar și pe scurtături, unde natura devine parte din experiență.

"Pe drum ne rugăm, cântăm, mai ne întâlnim cu vechi pelerini, cu prieteni", a declarat Erika Tóth, pelerin din Ungaria.

"Majoritatea drumului ne rugăm cu toţii. Fiecare pentru problemele lui pe care le are, pentru sănătate în primul rând şi pentru cei care nu pot să vină cu noi", a declarat Cezar Viorel Cristian, pelerin din București.

"Am venit ca să să pentru că ne aşteaptă Maica Domnului, Fecioara Maria, şi vrea să adică ne-a dat semn cumva că ne aşteaptă", a declarat Balázs József, pelerin de la Joseni.

Pentru unii dintre ei, drumul este şi o întoarcere în copilărie.

"Sunt originar din Oradea, plecat de 43 de ani (n.r. în Canada) şi asta este o mare provocare. Este ceva frumos. Când am fost copil eu nu am umblat pe aici pe jos. Am venit cu maşina, dar nu pe jos. Pentru mine e ceva sufletesc", a declarat Laszlo Revai Zolta, pelerin din Canada.

Seara trecută, cu toţii au înnoptat la Cârţa. Astăzi, drumul continuă spre Șumuleu.

Tradiția pelerinajului de la Șumuleu Ciuc își are rădăcinile în evenimentele din 1567, când credincioșii catolici au fost apărați, potrivit credinței, de Fecioara Maria.

