E tensiune în rândul forţelor de ordine, înaintea concertului de mâine susţinut de rapperul Max Korzh, pe Arena Naţională. Peste 40.000 de fani din Belarus, Polonia, Ucraina şi Rusia s-au adunat în Bucureşti şi au început deja petrecerile stropite cu alcool. Primele probleme au început noaptea trecută: un ucrainean a ajuns la spital după o încăierare cu un grup de motociclişti români. Iar altul a fost dat dispărut de prieteni. Autorităţile se tem să nu se repete acelaşi scenariu ca în Varşovia. Atunci, un concert al rapperului din Belarus s-a lăsat cu bătăi între fani şi peste 100 de arestări.

Este sfârşitul violent al petrecerii care a animat noaptea trecută Centrul Vechi al Capitalei. Un grup de motociclişti români s-a luat la bătaie cu fanii ucraineni veniţi la Bucureşti pentru concertul rapperului rapperului Max Korzh. În urma altercaţiei, un ucrainean de 51 de ani a ajuns la spital. Jandarmii şi poliţiştii sunt în continuare pe străzi pentru a se asigura că nu va avea loc un alt conflict, aici, în centrul vechi al Capitalei. Discută cu fanii rapperului din Belarus şi le explică acestora ce este legal sau ilegal în ţara noastră. În plus le înmânează chiar şi pliante cu recomandări pentru concert scrise în limba rusă, ucraineană şi engleză.

Peste 40.000 de fani din ţările slave au venit sau sunt pe cale să ajungă în Capitală. Este motivul pentru care panourile stradale sau de la metrou rulează nonstop regulile ce trebuie respectate la concert. Până atunci, centrul vechi este locul de adunare al fanilor. "Eu vin din Ucraina. Mulţi oameni au venit aici din Ucraina, Rusia, Belarus. Dar suntem prieteni", spune un tânăr din Ucraina. "Suntem o mare familie. Eu nu-l cunosc pe el. Eu îi cunosc de 10 minute, dar îi iubesc cu adevărat. Mulţumesc Bucureşti, mulţumesc România pentru ziua de astăzi", spune un alt tânăr. "Ne uneşte muzica. Venim, dansăm, facem distracţie. În orice caz, nu distrugem nimic", spune un fan din Republica Moldova. Petrecerile stropite cu alcool din Centrul Vechi au venit la pachet cu altă problemă.

Un tânăr ucrainean a fost dat dispărut de prietenii săi. A fost găsit în cele din urmă la spital, unde se recupera după un episod de intoxicaţie alcoolică. Poliţiştii vor să se asigure că miile de fani nu vor avea acces şi la droguri. Este motivul pentru care fac filtre la toate intrările în ţară. La frontiera de vest, 15.000 de persoane au fost controlate, iar poliţiştii au ridicat droguri de la un cetăţean din Polonia şi altul din Belarus. Filtre sunt şi la intrările în Capitală. Polițiștii opresc la întâmplare si autocare si masini ce vin din alte ţări special pentru concert. Pasagerii sunt legitimați si autoturismele sunt verificate. Măsurile de securitate vor fi şi mai aspre în jurul stadionului.

Arena Naţională, cel mai bine păzit loc din Bucureşti

"Vor fi caii jandarmeriei, de asemenea câini specializaţi în detectarea substanţelor explozive şi a substanţelor interzise", a declarat Ana Maria Burchi, purtător de cuvânt Jandarmeria Română. În pliantele oferite de jandarmi şi organizatori, fanilor li se aminteşte că accesul cu orice fel de armă este interzis. Lista pleacă de la cuţite şi săbii şi ajunge până la arme chimice, biologice sau radioactive. Autorităţile se tem să nu se repete la Bucureşti ce s-a întâmplat, anul trecut, la concertul rapperului din Varşovia, când fanii s-au încăierat între ei, dar şi cu forţele de ordine. 106 oameni au fost atunci arestaţi.

"În cazul în care sunteţi victime sau martori ai unor fapte antisociale sunteţi rugaţi să sesizaţi cel mai apropiat poliţist", a declarat Octavian Dan, purtător de cuvânt Poliţia Română. Dincolo de temerile autorităţilor, însă, concertul este mană cerească pentru industria turismului. Locurile de cazare sunt aproape epuizate în Bucureşti. La fel şi în Otopeni, Voluntari şi Chiajna, unde tarifele sunt mai mici.

