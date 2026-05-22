Incendiu devastator aseară, în Brăila! Un bărbat de 58 de ani a murit, după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de flăcări.

Alte două femei, de 87 și 88 de ani, au fost rănite, fiind transportate la spital. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, însă focul a distrus complet acoperișul casei, două camere și a avariat o a doua locuință.

Aproximativ 50 de metri pătrați au ars.Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind jarul căzut din sobă pe materiale combustibile.

