Video A ars de viu, după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de flăcări în Brăila
Incendiu devastator aseară, în Brăila! Un bărbat de 58 de ani a murit, după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de flăcări.
Alte două femei, de 87 și 88 de ani, au fost rănite, fiind transportate la spital. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, însă focul a distrus complet acoperișul casei, două camere și a avariat o a doua locuință.
Aproximativ 50 de metri pătrați au ars.Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind jarul căzut din sobă pe materiale combustibile.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei