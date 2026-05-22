Au fost scene sfâşietoare în oraşul german Görlitz când salvatorii au scos ieri din ruine şi trupul celei de-a doua românce date dispărută după explozia care a pus la pământ o clădire. Familia tinerei de 26 de ani a urmărit îngrozită eforturile făcute de echipele de intervenţie. Autorităţile nu ştiu nici acum cauza exploziei care a pus la pământ o clădire întreagă. Se presupune că a sărit în aer o conductă a oraşului care trecea pe sub imobil. Tot ieri a fost recuperat şi trupul bărbatului cu dublă cetăţenie bulgară şi germană.

Familia Andreei era de faţă când salvatorii au găsit trupul neînsufleţit al tinerei de 26 de ani sub tonele de moloz.

Andreea a fost găsită după 70 de ore de căutări

"Deflagraţia s-a produs luni, în jurul orei 17:00, iar cea de-a doua tânără din România a fost găsită joi, la ora 15. 70 de ore de căutări fără oprire. Salvatorii au ajuns foarte greu la ea, pentru că întreaga clădire s-a prăbuşit în pivniţele şi galeriile aflate sub imobil. Practic, pompierii au săpat printr-un labirint de beton, fier şi ziduri căzute, centimetru cu centimetru", transmite Cristi Popovici, jurnalist Observator.

"Au fost chemați criminaliștii, care au efectuat o primă examinare a cadavrului, iar poliția a identificat-o pe persoana dispărută ca fiind o cetățeană română în vârstă de 26 de ani", a declarat Stefan Heydruck, purtătorul de cuvânt al Poliţiei din Görlitz.

Andreea a fost găsită la aproape 16 ore după ce trupul prietenei ei a fost recuperat, în miez de noapte, de pompieri. Georgiana avea doar 25 de ani. În această vară urma să îmbrace rochia de mireasă și venise în Germania cu planuri mari de viitor alături de iubitul ei, Cosmin. Bărbatul nu s-a mişcat de la locul tragediei de luni seară. El a scăpat ca prin miracol pentru că ieşise să-i cumpere logodnicei o sticlă cu apă și medicamente.

Tinerii se cazaseră cu jumătate de oră înainte de tragedie

Afectat de tragedie este şi primarul localităţii, român şi el.

"Este o situaţie dramatică, putem spune şi foarte tristă. Familiile au fost informate şi acum se va ocupa poliţia şi procuratura de cercetările de rigoare", a subliniat Octavian Ursu, primarul din Görlitz.

Cei trei tineri români ajunseseră în Görlitz luni şi se cazaseră cu doar jumătate de oră înainte ca imobilul să sară în aer.

Anchetatorii nu au anunţat cauza oficială a tragediei. Neoficial, de vină ar fi o acumulare de gaze. Pe sub clădire trece una dintre conductele care alimentează localitatea.

