Serviciile de informaţii americane, fără conducere. Tulsi Gabbard şi-a anunţat demisia

Tulsi Gabbard a anunțat vineri că demisionează din funcția de director al serviciilor de informații naționale al președintelui Donald Trump, spunând că soțul ei a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer osos și că se retrage din funcție pentru a-l ajuta.

Gabbard l-a informat pe Trump despre intenția sa de a demisiona în timpul unei întâlniri din Biroul Oval, vineri, a relatat anterior Fox News Digital. Demisia intră în vigoare pe 30 iunie, se arată în comunicatul citat de Reuters.

O sursă familiarizată cu situația a declarat că Gabbard a fost forțată să plece de Casa Albă.

În scrisoarea sa de demisie, publicată pe X, Gabbard i-a spus lui Trump că este "profund recunoscătoare pentru încrederea pe care mi-a acordat-o și pentru oportunitatea de a conduce Biroul Directorului Serviciilor de Informații Naționale în ultimul an și jumătate".

Ea a menționat diagnosticul recent al soțului ei cu o formă rară de cancer osos.

"Nu pot, cu conștiința împăcată, să-i cer să înfrunte această luptă singură în timp ce eu continui în acest post solicitant și consumator de timp", a spus ea. Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a declarat că directorul adjunct principal al serviciilor secrete naționale, Aaron Lukas, va ocupa funcția de director interimar al serviciilor secrete naționale.

El a spus că Gabbard a făcut "o treabă excelentă", dar, având în vedere că soțul ei a fost diagnosticat cu cancer osos, "ea, pe bună dreptate, vrea să fie alături de el, să-l însănătoșească, în timp ce duc împreună o luptă grea".

Trump a sugerat în trecut divergențe cu Gabbard în ceea ce privește abordarea lor față de Iran, spunând în martie că ea a fost "mai blândă" decât el în ceea ce privește limitarea ambițiilor nucleare ale Teheranului.

