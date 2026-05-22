Povestea emoționantă a celor 2 frați legați la ochi și abandonați la 2.000 km distanță de casă, în Portugalia

Povestea lui Zacharie și Barthélémy, cei doi frați care au fost legați la ochi și abandonați într-o pădure din Alcácer do Sal, la 2.000 de kilometri de casă, a emoționat o lume întreagă. Mama și tatăl vitreg al copiilor au fost arestați la aproximativ 48 de ore, în Fatima, la 200 de kilometri distanță de locul unde micuții au fost găsiți.

Zacharie și Barthélémy, de 3 și 5 ani, au fost legați la ochi și li s-a spus să caute o jucărie în pădure. Au rătăcit zeci de minute, iar atunci când s-au dezlegat și-au dat seama că au rămas singuri în pustietate. Mai târziu, în seara zilei de marți, cei doi copilași de naționalitate franceză au fost găsiți în apropiere de Monte Novo do Sul, o mică localitate de lângă drumul național 253, care leagă Comporta de Alcácer do Sal. Aveau asupra lor un rucsac cu haine de schimb, un pachet de biscuiți, două fructe și o sticlă cu apă.

Copiii au fost găsiți de un localnic

Cei doi frați au fost descoperiți de Alexandre Quintas, care a descris momentul întâlnirii: „În oglinda retrovizoare a mașinii am văzut că veneau spre mine țipând și plângând”, a povestit acesta.

Potrivit localnicului, copiii au spus că s-au pierdut în pădure și că părinții au plecat fără ei. „Ca să-i păcălească, părinții le-au legat ochii și i-au dus în pădure spunându-le că este un joc. Le-au spus să caute o jucărie”, a declarat bărbatul.

Situația a fost raportată imediat Gărzii Naționale Republicane (GNR), iar copiii au fost transportați de pompierii din Alcácer do Sal la Spitalul din Setúbal pentru investigații medicale, scrie SIC Notícias.

Pompierul Rui Cascarrinho a declarat că minorii erau în stare bună, deși prezentau câteva vânătăi a căror origine nu a putut fi stabilită. Potrivit acestuia, pe durata transportului spre spital copiii au fost liniștiți și nu au dat semne de agitație.

După îngrijirile medicale și externare, cei doi au fost plasați într-o familie de asistență maternală, sub supravegherea autorităților competente.

Copiii erau căutați de peste o săptămână

Cazul a fost tratat rapid ca abandon, iar ulterior și ca posibil răpire. Dispariția copiilor fusese deja raportată autorităților franceze de familia maternă încă din 11 mai. Tatăl biologic al copiilor a fost și el contactat de autorități.

Căutările au început în Colmar, în estul Franței, orașul unde locuiește mama copiilor, la aproximativ 500 de kilometri de Paris. În locuință a fost găsit doar un alt fiu al femeii, în vârstă de 16 ani, care ar fi fost și el abandonat.

Autoritățile franceze au deschis joi o anchetă judiciară și au precizat că Marine Rousseau nu are antecedente penale. Principala problemă este acum stabilirea custodiei copiilor după întoarcerea lor în Franța.

Cuplul a fost găsit și arestat în Fátima

Deși existau suspiciuni că părăsiseră deja Portugalia, Marine Rousseau și Marc Ballabriga au fost arestați joi după-amiază în Fátima, la aproximativ 200 de kilometri de Alcácer do Sal.

În urma unui denunț, cei doi au fost opriți în timp ce circulau cu o mașină deja monitorizată de autorități.

Aceștia au fost duși în custodia GNR la postul din Fátima pentru identificare, în timp ce autoritățile așteaptă emiterea mandatului de arestare. Ei sunt suspectați de violență domestică și abandon de minori.

Parchetul din Setúbal a anunțat într-un comunicat că investighează „posibile fapte de natură penală” legate de acest caz și că ancheta se află într-o fază incipientă, fiind secretizată.

