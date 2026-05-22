Moartea unui elev în curtea unei școli din județul Bacău declanşează o serie de anchete. Băiatul de 15 ani nu a putut fi salvat chiar dacă profesorii lui au solicitat ajutorul unui medic timp de două ore la 112. DSU a trimis o echipă de control pentru a verifica de ce prima ambulanță a sosit fără medic, deşi cazul era clasificat drept cod roșu. În paralel, Ministerul Sănătății și conducerea Serviciului de Ambulanță Bacău desfășoară propriile cercetări. Rezultatele preliminare ale necropsiei arată că adolescentul ar fi avut inima mărită. Cauza morţii nu a fost însă stabilită.

A murit sub ochii ei şi asta nu va uita niciodată. Mama băiatului care s-a stins în curtea şcolii, în timp ce aştepta salvarea iar profesorii se chinuiau să-i repornească inima, spune că Robert era perfect sănătos.

Mama lui Robert: "Putea să fie recuperat"

"Am văzut tot tot ce s-a întâmplat, s-au străduit profesorii, profesorii erau cei care i-au dat primul ajutor și ambulanta a ajuns foarte târziu foarte târziu copilul mai avea puls. Putea să fie recuperat... Băiatul meu, Robert, putea să fie recuperat", a mărturisit mama lui Robert.

Robert, elev în clasa a opta, s-a prăbușit din senin în pauza de prânz, chiar în curtea școlii gimnaziale din Vlădnic. Mânca un sandviș şi s-ar fi înecat cu o bucată din el. Îngroziţi, colegii şi profesorii i-au sărit în ajutor.

Profesorii au încercat să îl salveze până la sosirea ambulanţei

"Doamna de sport a inceput să îi facă masaj cardiac, doamna de Religie, domnul profesor Ciobanu s-au dus acolo, l-au tras", a spus Iuliana Mihaela Roşu, învăţătoarea băiatului.

Şcoala nu are medic sau asistent, astfel că două doctorițe de familie din comună au fost chemate de urgenţă. Nici ele nu au izbutit să îl salveze. La ora 12:30, profesorii au sunat la 112. Prima ambulanță a ajuns 30 de minute mai târziu. Fără medic. Doar cu asistentă.

"Când am văzut copilul în ce stare este, mi-am dat seama că nu este de competenţa doar a unei asistente şi am solicitat să trimită ambulanţă cu doctor şi cu ATI. Doamna asistentă se plângea că s-a murdărit de vomă. O atitudine recalcitrantă, nepăsătoare", a mai mărturisit Iuliana Mihaela Roşu.

Cât valorează minutele unui suflet aflat între viață și moarte? O oră de negocieri în care profesorii lui Robert au încercat cu disperare să convingă salvatorii să trimită un echipaj cu medic.

"Am insistat la doamna asistentă, m-am dus acolo la copil şi am rugat-o: "Doamnă, sunaţi la colegii dumneavoastră să trimită ambulanţă cu ATI, cu doctor". Am implorat, am ameninţat, am rugat, se cunoştea din vocile noastre că eram disperaţi", a spus Iuliana Mihaela Roşu, învăţătoarea băiatului.

Medicul a ajuns după două ore de la apelul la 112

Medicul a ajuns în curtea școlii abia după două ore de la apelul la 112. Era prins într-o altă urgență. După 15 minute de resuscitare, inima lui Robert s-a oprit.

"Eu fiind profesoara lui de educaţie fizică şi sport nu am avut nicio adeverinţă de scutire medicală. Dimpotrivă, juca pe terenul de fotbal, sprinten, agil. Un copil sănătos aparent", a afirmat Sorina Marin, profesoară de sport.

Ministerul Sănătăţii a trimis controale la Ambulanţa Bacău

Furia oamenilor vine și dintr-o coincidență cumplită. La începutul lunii, o altă ambulanță a ajuns prea târziu la un copil căzut într-o fântână. Ministerul Sănătății a cerut controale la Serviciul de Ambulanță Bacău. Explicația oficială: nu sunt suficienți medici.

"Noi în comună în timp de două săptămâni am pierdut doi copii şi ambulanţa niciodată nu ajunge în timpul în care trebuie să ajungă", a spus Sorin Roşu, primar.

"Două ore întotdeauna este mult, până când ajunge un echipaj cu medic, dar protocoalele au fost respectate. Din păcate, având un număr mic de medici angajaţi la serviciul de ambulanţă care trebuie să efectueze activitate în ture, cu depăşire de program, nu putem aloca mai multe echipaje cu medic", a declarat Aura Creţu, seviciul de ambulanţă Bacău.

Problema depășește însă granițele unui județ. În multe zone din țară, ambulanțele pleacă la intervenții fără medic, pentru că pur și simplu nu există suficienți specialiști care să acopere gărzile.

