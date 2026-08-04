Video Sfârşit tragic pentru doi tineri de 18 ani dispăruți la scăldat. Au fost găsiți morți în râul Siret
Tragedie pentru familiile a doi tineri de 18 ani. Băieţii au fost daţi dispăruţi duminică după ce au plecat la scăldat în zona barajului Călimăneşti din apropierea localității vrâncene Pădureni.
Scafandrii i-au găsit abia luni dimineaţă, la zeci de kilometri distanţă în apele râului Siret, pe teritoriul județului Galați.
Salvatorii au extras una dintre victime și au continuat intervenția pentru recuperarea celei de-a doua. Din păcate, ambele persoane au fost găsite fără semne vitale.
Autoritățile reamintesc populației să evite scăldatul în zone neamenajate și să nu intre în apă în apropierea barajelor sau în zonele cu curenți puternici, întrucât acestea pot reprezenta un pericol major pentru viață.
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