Amenzi şi suspendări record pentru cei de la Vulturii Fărcăşeşti, după ce ar fi trântit un meci la pariuri

Reprezentanţii Comisiei de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal au luat, marţi, decizia finală în cazul CS Vulturii Fărcăşeşti, echipă de Liga a III-a.

Fotbalişti şi oficiali de la CS Vulturii Fărcăşeşti, pedepsiţi pentru că ar fi trântit un meci la pariuri - Facebook/CS Vulturii Fărcăşeşti (imagine ilustrativă)

S-au decis amenzi şi suspendări record pentru mai mulţi oficiali şi fotbalişti ai clubului bănuiţi că au trântit un meci pentru pariuri în mai anul trecut. Meciul vizat a fost Jiul Petroşani - CS Vulturii Fărcăşeşti, 3-2, din Liga a III-a. Oaspeţii au condus cu 2-0 la pauză, dar apoi au luat piciorul de pe acceleraţie, în mod aparent inexplicabil, şi au cedat în cele din urmă, 2-3.

Suspiciuni au apărut încă din timpul partidei, când ar fi existat activitate suspectă pe pieţele asiatice de pariuri. Suspiciunile au fost confirmate inclusiv de Jan Turiţă, portar la Jiul Petroşani, care ar fi acuzat-o inclusiv pe Iuliana Demetrescu, arbitră, că "nu ia măsuri pentru a opri jocul, pentru că mizeriile astea trebuie să se oprească".

În cele din urmă, ancheta s-a încheiat cu decizii devastatoare. Robert Mihai Dumitru, preşedintele CS Vulturii Fărcăşeşti, a fost suspendat doi ani şi a primit o amendă de 200.000 lei. Aceeaşi pedeapsă a primit-o şi Robert Fănuţ Vlăduţoiu, delegatul CS Vulturii Fărcăşeşti, dar şi Alexandru Opriţa, antrenor al CS Vulturii Fărcăşeşti, în timp ce Ionuţ Cătălin Bucă, un antrenor al echipei, a încasat şi el o amendă de 200.000 de lei, dar a scăpat cu o suspendare de numai un an.

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Dintre jucătorii celor de la CS Vulturii Fărcăşeşti, Samson Nwabueze, Horațiu Peia, Ionuț Alexandru Mainerici, Robert Mădălin Bubuioc, Gabriel Marin Oiță şi Răzvan Florentin Vulpe au fost suspendaţi câte un an şi au primit amenzi de câte 200.000 de lei, Constantin Fabian Bălășoiu a fost suspendat opt luni şi a primit o amendă de 100.000 de lei, Mihai Alexandru Iuțalîm a fost suspendat trei luni şi a primit o amendă de 20.000 de lei, iar Leonard Gheorghe Gavril a fost suspendat trei luni şi a primit o amendă de 10.000 de lei.

Clubul Sportiv Vulturii Fărcăşeşti a încasat o amendă de 200.000 de lei, în timp ce Erika Preda, preşedinta clubului Jiul Petroşani, a fost suspendată o lună şi a fost amendată cu 10.000 de lei, iar arbitra Iuliana Demetrescu şi observatoarea Alina Mihoc au primit avertisment.