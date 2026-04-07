Video Și-a abandonat prietenul pe banchetă, după ce s-a urcat beat la volan și a intrat într-un cap de pod

S-a urcat băut la volan, a făcut accident, apoi a plecat liniştit acasă în timp ce prietenul lui murea pe bancheta din spate. Este isprava unui şofer de 39 de ani din Vrancea care a intrat cu maşina într-un cap de pod. 

de Adrian Obreja

la 07.04.2026 , 13:48

Accidentul a avut loc noaptea trecută, aproape de miezul nopții, pe drumul județean 205B din Vrancea, în localitatea Urechești, acolo unde un șofer de 39 de ani a pierdut controlul mașinii într-o curbă ușoară la dreapta și a lovit frontal un cap de pod. 

În dreapta șoferului se afla un pasager de 57 de ani, care a rămas inconștient imediat după accident.

Un martor a sunat la 112, iar în momentul în care au ajuns acolo medicii de la ambulanță și polițiștii, acesta era inconștient, nu au putut să-l mai salveze și au fost nevoiți să declare decesul.

Articolul continuă după reclamă

În același timp, șoferul a fugit de la locul accidentului și a fost găsit câteva ore mai târziu de către polițiști, acasă, iar în momentul în care l-au testat pentru consumul de alcool sau droguri, au descoperit că acesta avea o concentrație de 0,92 mg per litru în aerul respirat și a fost dus la spital pentru probe la sânge.

În acest moment a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.

Adrian Obreja Like
Înapoi la Homepage
Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana. Femeia a dat cărţile pe faţă
Cum arată Ceanu Zheng după primul duș făcut după eliminarea de la Survivor 2026. Ce s-a văzut în imagini
Cutremurător! Ultima conversație pe care Cornel Dinu a avut-o cu Mircea Lucescu: „Cu inima nu te joci!"
Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să nu mai mergeţi deloc în vacanţă anul acesta?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.