S-a urcat băut la volan, a făcut accident, apoi a plecat liniştit acasă în timp ce prietenul lui murea pe bancheta din spate. Este isprava unui şofer de 39 de ani din Vrancea care a intrat cu maşina într-un cap de pod.

Accidentul a avut loc noaptea trecută, aproape de miezul nopții, pe drumul județean 205B din Vrancea, în localitatea Urechești, acolo unde un șofer de 39 de ani a pierdut controlul mașinii într-o curbă ușoară la dreapta și a lovit frontal un cap de pod.

În dreapta șoferului se afla un pasager de 57 de ani, care a rămas inconștient imediat după accident.

Un martor a sunat la 112, iar în momentul în care au ajuns acolo medicii de la ambulanță și polițiștii, acesta era inconștient, nu au putut să-l mai salveze și au fost nevoiți să declare decesul.

Articolul continuă după reclamă

În același timp, șoferul a fugit de la locul accidentului și a fost găsit câteva ore mai târziu de către polițiști, acasă, iar în momentul în care l-au testat pentru consumul de alcool sau droguri, au descoperit că acesta avea o concentrație de 0,92 mg per litru în aerul respirat și a fost dus la spital pentru probe la sânge.

În acest moment a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Vă gândiţi să nu mai mergeţi deloc în vacanţă anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰