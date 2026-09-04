Calendar școlar 2026–2027. Data la care elevii revin în bănci

Elevii din România se pregătesc pentru un nou an școlar. Cursurile din anul școlar 2026–2027 încep luni, 7 septembrie 2026, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Noul an școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor, iar ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027.

Vacanța de vară se apropie de final, iar școlile intră în ultima etapă de pregătire pentru revenirea elevilor în clase. Potrivit structurii oficiale a anului școlar 2026–2027, prima zi de cursuri este luni, 7 septembrie 2026. Calendarul a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării încă din luna februarie, iar anul școlar este împărțit în intervale de cursuri și vacanțe.

Când începe școala în 2026

Pentru cei mai mulți elevi, prima zi de cursuri din anul școlar 2026–2027 este 7 septembrie 2026. Primul interval de cursuri se va desfășura până vineri, 23 octombrie 2026. Elevii vor intra apoi în prima vacanță din noul an școlar.

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Conform calendarului oficial, anul școlar 2026–2027 începe administrativ la 1 septembrie 2026 și se încheie la 31 august 2027, însă cursurile propriu-zise încep pe 7 septembrie.

Calendarul anului școlar 2026–2027

Potrivit ordinului privind structura anului școlar, perioadele de cursuri sunt următoarele:

7 septembrie – 23 octombrie 2026 – primul interval de cursuri;

2 noiembrie – 22 decembrie 2026 – al doilea interval de cursuri;

11 ianuarie – 19 februarie 2027 sau 26 februarie 2027 – al treilea interval, în funcție de decizia luată la nivel județean pentru vacanța din februarie;

1 martie sau 8 martie – 23 aprilie 2027 – al patrulea interval de cursuri, în funcție de săptămâna de vacanță aleasă;

5 mai – 18 iunie 2027 – ultimul interval de cursuri pentru majoritatea elevilor.

Când sunt vacanțele în anul școlar 2026–2027

Prima vacanță din noul an școlar este programată în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026. Urmează vacanța de iarnă, care va începe pe 23 decembrie 2026 și se va încheia pe 10 ianuarie 2027.

Una dintre particularitățile calendarului pentru 2026–2027 este vacanța din luna februarie. Aceasta va avea o durată de o săptămână, iar perioada exactă este stabilită de inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în intervalul 22 februarie – 7 martie 2027.

Ultimele vacanțe din anul școlar sunt:

- 24 aprilie – 4 mai 2027 – vacanța de primăvară;

- 19 iunie – 5 septembrie 2027 – vacanța de vară.

- Vacanța din februarie, decisă la nivel local. Săptămâna liberă din februarie este singura perioadă flexibilă din calendar. Data exactă diferă de la un județ la altul și este stabilită de inspectoratele școlare după consultarea elevilor, părinților și cadrelor didactice.

În funcție de alegerea făcută, elevii pot avea vacanța în una dintre săptămânile din intervalul stabilit de ordin. Unitățile de învățământ trebuie să comunice părinților și elevilor structura detaliată a anului școlar, inclusiv aceste elemente flexibile.

Când se termină școala în 2027

Pentru majoritatea elevilor, cursurile se încheie vineri, 18 iunie 2027. Există însă mai multe excepții importante, în funcție de clasă și de forma de învățământ.

Pentru elevii de clasa a VIII-a, cursurile se încheie mai devreme, pe 11 iunie 2027. Anul școlar are pentru aceștia 35 de săptămâni de cursuri.

Elevii din clasa a XII-a zi, precum și cei din clasele a XIII-a seral și cu frecvență redusă, încheie cursurile pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni de cursuri.

O altă categorie este reprezentată de elevii din clasele de învățământ liceal – filiera tehnologică, cu excepțiile prevăzute de ordin, și elevii din învățământul profesional. Pentru aceștia, cursurile se încheie pe 25 iunie 2027, anul școlar având 37 de săptămâni de cursuri.

„Școala altfel” și „Săptămâna verde” în 2026–2027

Și în anul școlar 2026–2027 sunt păstrate programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Cele două programe se desfășoară în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, fiecare în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare.

Datele exacte sunt stabilite de fiecare unitate de învățământ. Cele două programe trebuie însă planificate în intervale diferite de cursuri.

În cazul claselor din filiera tehnologică și al învățământului profesional, în perioadele dedicate acestor programe sunt organizate activități de instruire practică, urmărindu-se și obiectivele „Școlii altfel” și „Săptămânii verzi”.

5 octombrie, Ziua internațională a educației

În calendarul anului școlar este prevăzută și Ziua internațională a educației, pe 5 octombrie. În această zi nu se organizează cursuri. Același lucru este valabil și pentru zilele nelucrătoare și sărbătorile legale prevăzute de legislație și de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Așadar, pentru majoritatea elevilor, vacanța de vară se încheie oficial înainte de prima zi de cursuri din 7 septembrie 2026. Noul an școlar va aduce 36 de săptămâni de cursuri, cu mai multe perioade de vacanță și cu o săptămână liberă în februarie a cărei dată exactă este stabilită de fiecare inspectorat școlar.