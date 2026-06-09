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Video Şoferul de TIR care a lovit 8 maşini şi un autobuz, bătut cu picioarele de Poliţia Locală. S-a deschis anchetă

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.06.2026, 09:41 | Modificat la 09.06.2026, 10:27

Şoferul de TIR care a provocat un accident în lanţ în Tomis Nord a avut parte de un "tratament dur" din partea agenţilor de la Poliţia Locală, primii care au intervenit la faţa locului.

Fără să-şi dea seama că şoferul are o problemă medicală serioasă, poliţiştii au intervenit brutal şi l-au lovit cu picioarele pe bărbat, după care au pulverizat spray lacrimogen în direcţia lui, potrivit FocusPress. După ce imaginile au devenit publice, Poliţia din Constanţa a precizat că a deschis o anchetă pentru a analiza situaţia şi pentru a vedea dacă intervenţia agenţilor de la Locală a fost justificată.

Luni, 8 iunie, şoferul unui TIR a pierdut controlul volanului în Tomis Nord şi a lovit 8 maşini parcate, dar şi un autobuz plin cu pasageri aflat în mers. Echipajele medicale sosite la faţa locului au concluzionat rapid că bărbatului i s-a făcut rău, acesta fiind la un pas de comă hipoglicemică. De asemenea, în urma prelevării de probe biologice s-a stabilit că bărbatul în vârstă de 49 de ani nu era băut sau drogat, aşa că singura explicaţie pentru accident rămâne problema medicală de care suferea.

Redactia Observator
Redactia Observator
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