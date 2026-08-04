Şofer mort în Tulcea, după un impact devastator. Maşina s-a transformat într-un morman de fiare

Tragedie în această noapte în judeţul Tulcea. Un bărbat a murit după un impact devastator.

Şoferul unui autoturism şi-a găsit sfârşitul, după ce a pierdut controlul vehicului, a lovit doi copaci de pe marginea drumului, un cap de pod, iar mai apoi s-a răsturnat.

Impactul a fost devastator, iar maşina s-a transformat într-un morman de fiare. Bucăţi din automobil s-au împrăştiat pe carosabil.

Pasagerul a ajuns în stare gravă la spital. Poliţiştii trebuie să stabilească din ce cauză s-a petrecut tragedia.