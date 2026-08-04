Şoferii nu vor mai rămâne fără permis din cauza amenzilor neplătite. Asta după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat hotărârea de guvern care intrase în vigoare în urmă cu o lună, după ce cabinetul interimar condus de Ilie Bolojan a publicat normele necesare aplicării măsurii.

Decizia instanţei a fost luată după de Partidul Social Democrat a atacat în instanţă mai multe hotărâri de guvern. În faţa judecătorilor, PSD a susţinut că hotărârile au fost adoptate de un Guvern demis, lucru interzis prin Constituţie.

Hotărârea suspendată stabilea procedura prin care autoritățile locale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne urmau să facă schimb de informații pentru suspendarea și redobândirea dreptului de a conduce.

Termen de 90 de zile pentru achitarea amenzii

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După ce o amendă rutieră rămânea definitivă, organul fiscal local trebuia să o înregistreze și să îi trimită șoferului, în cel mult 30 de zile, o somație de plată. Documentul urma să cuprindă suma datorată, termenul de 90 de zile pentru achitare și perioada în care permisul putea fi suspendat dacă amenda nu era plătită.

În cazul în care suma nu era achitată integral în cele 90 de zile, durata suspendării se calcula în funcție de restanță: o zi fără drept de a conduce pentru fiecare 50 de lei neachitați. Fracțiunile de zi nu erau luate în calcul.