Momentul în care un TIR scăpat de sub control loveşte un autobuz şi opt maşini. Şoferul, bătut de poliţişti

Clipe de groază, ieri după-amiază, în Constanța! Un șofer de TIR a pierdut controlul volanului într-un sens giratoriu, a lovit un autobuz plin cu pasageri, dar şi opt maşini. Haosul s-a oprit abia când autocamionul s-a oprit într-un copac. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, inclusiv şoferul TIR-ului, care ar fi făcut o criză diabetică.

Au fost imagini şocante suprinse de camerele de supraveghere. Pietonii şi şoferii au realizat că mastdontul este scăpat de sub control și au urlat disperaţi la șofer să oprească.

"A lovit maşinile acolo, am auzit bubuiturile şi am ieşit imediat afară. Am văzut că a lovit o maşină albă de Ucraina aici şi am alergat spre ea. Am încercat să-l dăm jos, n-am reuşit..."

"Mama mea este implicată, maşina din mijloc".

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"Aşteptăm să luăm maşina să vedem dacă funcţionează, după aceea mergem la spital", povestesc martorii.

În cursa nebună tirul intră într-un autobuz plin cu pasageri. Doar o minune face ca nimeni să nu fie rănit.

"Colegul a sărit repede de la volan că a venit peste el şi apoi el şi-a continuat drumul. A sunat la 112 şi apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat în continuare", spune un reprezentant CT Bus.

Impactul cu autoturismele nu l-au oprit pe şofer, acesta şi-a continuat drumul până pe bulevradul Aurel Vlaicu, unde a intrat în square, a lovit un stâlp şi s-a oprit în cele din urmă într-un copac. Rând pe rând, ambulanţele au ajuns la faţa locului, iar medicii au început să acorde primul ajutor victimelor.

"La locul solicitării au fost asistate şase persoane, care au refuzat să meargă la spital şi două persoane cu politraumă minoră au fost transportate la Spitalul Judeţean pentru investigaţii suplimentare", spune Claudia Tatarici, SAJ Constanţa.

"În urma accidentului au rezultat două victime, respectiv o femeie, conducătoare auto şi conducătorul ansamblului despre care există indicii că ar avea afecţiuni medicale preexistente", spune Andreea Ambroze, IPJ Constanţa.

Şoferul de TIR, bătut cu picioarele de Poliţia Locală

Bărbatului i s-ar fi făcut rău la volan şi există suspiciunea că ar fi avut o criză diabetică, după ce acesta le-a spus anchetatorilor că nu își amintește ce s-a întâmplat.

"Urmează să analizăm în minutele următoare şi atunci vom putea într-adevăr să vedem dacă au respectat timpii de condus, dacă a existat vreo manipulaţie sau nu pe acest autotren", spune Iulian Mergeani, ISCTR Constanţa.

Şoferul de TIR care a provocat accidentul în lanţ din Tomis Nord ar fi fost bruscat de agenţii Poliţiei Locale, primii ajunşi la faţa locului. Fără să ştie că bărbatul ar fi avut o problemă medicală gravă, poliţiştii locali ar fi intervenit în forţă, l-ar fi lovit cu picioarele şi ar fi folosit spray lacrimogen în direcţia lui.

După apariţia imaginilor în spaţiul public, Poliţia din Constanţa a anunţat că a deschis o anchetă pentru a verifica modul în care au acţionat agenţii şi pentru a stabili dacă intervenţia acestora a fost justificată.

Anchetă la Poliţia Locală după intervenţia în cazul TIR-ului care a lovit mai multe maşini

Reprezentanţii Poliţiei Locale Constanţa au prezentat, marţi, modul în care un echipaj al instituţiei a acţionat la faţa locului.

"În jurul orelor 17:30, poliţiştii locali aflaţi în desfăşurarea atribuţiilor de serviciu se aflau în aşteptare la culoarea roşie a semaforului pe Bulevardul Aurel Vlaicu la intersecţie cu Bulevardul Tomis, moment în care au observat în partea dreapta a acestora un ansamblu de vehicule format din cap tractor şi semiremorcă, care a pătruns pe spaţiul verde adiacent părţii carosabile, unde a rupt un stâlp de iluminat şi apoi s-a oprit într-un copac aflat pe marginea drumului. Au coborât din autospeciala de serviciu să verifice starea conducătorului auto, moment în care au fost abordaţi de către un cetăţean (...). din spusele acestuia, ansamblul de vehicule intrase în coliziune cu mai multe autovehicule la aproximativ 1 km distanţă de locul de care acesta se afla la acel moment, refuzând să oprească la insistenţele persoanelor din jur, fapt pentru care acesta a plecat în urmărirea ansamblului de vehicule până când acesta a rămas blocat", se arată într-o informare transmisă de Poliţia Locală.

Conform sursei citate, poliţiştii locali au încercat să dialogheze cu şoferul TIR-ului, solicitându-i acestuia în mod repetat să descuie portiera, să oprească motorul şi să coboare din autovehicul.

"Având în vedere că la numeroasele solicitări ale poliţiştilor locali acesta nu a dat curs, încercând să îşi continue deplasarea şi ţinând cont de aspectele cetăţeanului respectiv, pentru a preveni o tragedie, aceştia au folosit mijloacele din dotare, respectiv tomfa şi spray iritant lacrimogen, cât şi forţa pentru a încerca imobilizarea conducătorului auto", a mai spus Poliţia Locală.

După aproximativ două minute, la faţa locului s-au prezentat şi echipaje ale Poliţiei Municipiului Constanţa, care, împreună cu poliţiştii locali, au reuşit să pătrundă în cabină, au oprit motorul şi au imobilizat şoferul.

"Luând în considerare toate aceste aspecte, cât şi imagini apărute în mediul online, la nivelul Direcţiei Generale Poliţia Locală Constanţa a fost declanşată o cercetare administrativă, urmând ca la finalizarea acesteia să se dispună după caz măsurile legale în consecinţă", au menţionat reprezentanţii instituţiei.

Poliţiştii au analizat imaginile surprinse pe camerele de supraveghere ale municipiului Constanţa, rezultând că TIR-ul a intrat în oraş în jurul orei 16:23, pe Bulevardul I. C. Brătianu dinspre autostrada Soarelui, şi, continuându-şi deplasarea pe Bulevardul Ferdinand, străzile Mircea cel Bătrân, Primăverii, Soveja, Adamclisi, Dobrilă Eugeniu, a ajuns în punctul final, pe Bulevardul Aurel Vlaicu.

"Precizăm faptul că acest ansamblu nu deţinea autorizaţie pentru a se deplasa pe acest traseu şi, ţinând cont de modul în care acesta şi-a încheiat parcursul, intrând în coliziune cu mai multe autovehicule şi distrugând dotările urbane, apreciem că a existat un real pericol pentru populaţie, iar dacă acesta nu ar fi fost imobilizat, urmările ar fi putut fi catastrofale. Totodată, acesta a fost sancţionat cu 4.000 lei", a informat mai Poliţia Locală Constanţa.

Şoferul TIR-ului a fost externat marţi, de la Spitalul Judeţean. Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, Crina Kibedi, "pacientul era stabil la momentul preluării de către echipajele medicale din cadrul UPU SMURD, după ce primise deja primul ajutor de la echipajul de pe ambulanţă", bărbatul fiind externat în cursul acestei dimineţi.

Conform Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, când a fost preluat de cadrele medicale, şoferul TIR-ului era "confuz".

Două persoane au fost transportate la spital, iar alte şase au fost asistate medical la faţa locului, după ce un TIR a acroşat, luni după-amiază, mai multe autoturisme şi un autobuz în municipiul Constanţa, iar apoi a lovit un stâlp şi s-a oprit într-un brad.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, şoferul TIR-ului are 49 de ani şi este din Oradea.

"Din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi ar fi acroşat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate, cât şi în mers, după care şi-a continuat deplasarea pe Bulevardul Aurel Vlaicu, către bulevardul Tomis, unde a intrat în coliziune cu un scuar, cu un stâlp şi un copac", a transmis luni IPJ Constanţa.