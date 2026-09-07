Cel puțin cinci persoane au murit și alte cinci au fost rănite după ce un avion cargo Boeing 767 care opera pentru Amazon Prime Air a ieșit de pe pistă la aterizare pe Aeroportul Internațional din Miami, a lovit mai multe vehicule și a luat foc. Imagini surprinse în apropierea aeroportului arată un nor uriaș de fum negru ridicându-se deasupra zonei.

Momentul în care avionul cargo Amazon iese de pe pistă și ia foc pe aeroportul din Miami. 5 oameni au murit - X/ @BabakTaghvaee1

Accidentul s-a produs duminică, în jurul orei locale 14:00. Zborul 7598, operat de compania 21 Air pentru Amazon Prime Air, venea din San Juan, Puerto Rico, și aterizase pe Aeroportul Internațional din Miami. Boeingul 767-300 nu s-a oprit însă pe pistă, a depășit capătul acesteia și a lovit mai multe vehicule înainte de a lua foc. Echipele de intervenție au fost mobilizate, peste 200 de salvatori fiind trimiși la locul accidentului, potrivit Reuters.

Imaginile de la fața locului au surprins flăcările și fumul negru produsă de incendiu. Fumul putea fi observat de la mare distanță.

Autoritățile au anunțat că cel puțin cinci persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite. Trei dintre răniți se află în stare critică.

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Zborurile au fost oprite după accident

Incidentul a provocat perturbări majore pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Statele Unite. Imediat după accident, toate pistele și căile de rulare au fost închise, iar autoritățile au dispus oprirea temporară a zborurilor.

Operațiunile au fost reluate ulterior parțial.

Administrația Federală a Aviației (FAA) și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) investighează circumstanțele în care avionul a depășit pista. Cauza accidentului nu a fost stabilită deocamdată.