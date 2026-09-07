5 morţi, după ce un avion cargo al Amazon a luat foc în Miami. A ieşit de pe pistă şi a lovit mai multe maşini

Cinci persoane au murit, după ce un avion cargo al Amazon a luat foc după ce a depășit pista Aeroportului Internațional Miami. În urma incidentului, toate pistele au fost închise. Zborul fusese operat de 21 Air, o companie aeriană de transport marfă cu sediul în Carolina de Nord. Boeingul 767 a fost construit inițial pentru a transporta pasageri. Aeronava a zburat pentru mai multe companii aeriene timp de mai bine de două decenii înainte de a fi transformat într-un avion de marfă în 2015.

Un avion cargo Amazon este văzut după ce s-a prăbușit pe Aeroportul Internațional Miami pe 6 septembrie 2026 în Miami, Florida - Profimedia

Administrația Federală a Aviației a declarat duminică faptul că aeronava a depășit pista în jurul orei 14:00, ora locală, după ce se îndrepta spre Florida din San Juan, Puerto Rico.

A lovit mai multe mașini și a luat foc

Avionul, un Boeing 767-300, a lovit mai multe vehicule și a izbucnit în flăcări. Potrivit AP, imaginile de pe rețelele de socializare arată avionul pe burtă și în mare parte intact, în ciuda faptului că a luat foc.

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Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor a declarat că „adună informații” despre accident.

Toate pistele și căile de rulare au fost închise, iar toate zborurile au fost suspendate.

Pompierii au declarat că avionul a lovit mai multe vehicule după ce a depășit pista. Echipele de intervenție au ajuns și au găsit avionul în flăcări.

Șaizeci de unități de pompieri s-au aflat la fața locului, încercând să stingă incendiul, potrivit sursei citate.

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