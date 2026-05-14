Parcul Herăstrău riscă să rămână. o amintire. O arată clar imaginile din satelit surprinse în ultimii ani. Cel mai mare parc al Bucureştiului. e tot mai sărac. De la an la an, dispar din el fâşii uriaşe de spaţii verzi, dispar cu zecile copacii. Primăria Capitalei vrea să refacă din temelii parcul. Dar lucrările ar putea să înceapă în doi ani. Mai repede de atât se vor face doar reparaţiile malurilor care stau să pice în lac.

Bucăţi uriaşe de spaţiu verde surprinse din satelit în 2023 arată sunt, doi ani mai târziu, pământ reavăn. Copacii ia-i de unde nu-s. De când n-aţi mai fost în Herăstrău? E de nerecunoscut. În ultimii doi ani, 3 din 10 copaci fie s-au uscat, fie au fost tăiaţi.

Iar "defrişarea" va continua arborii cu probleme au fost marcaţi pentru tăiere.

Localnic: Dacă Herăstrăul înainte era un punct important al Bucureştiului, acum este un soi de maidan.

Reporter: Se vede că nu mai e la fel de verde?

Localnic: Absolut. Minim 10% din pomi sunt uscaţi. Nimeni nu are grijă de asta. Iarba este tăiată mai ales în jurul restaurantelor. În rest? Se vede.

"Nu se fac reparaţii. Două străzi mai încolo sunt vreo 3, 4 bănci care sunt rupte şi acum de la furtunile de anul trecut şi asta e principala problemă. Mai puţin spaţiu verde şi mai mult pământ în loc de iarbă pe jos", a adăugat altă persoană.

Declinul arborilor a început acum 5 ani, spun specialiştii care se tem că în lipsa unei intervenţii urgente, până la sfârşitul anului am putea rămâne, practic, cu doar jumătate de parc.

"Practic am putea să pierdem majoritatea arborilor de acolo şi în loc de parc să avem un câmp în Herăstrău", a explicat Diana Culescu, peisagist.

"Nu este suficient de verde, comparativ cu alte oraşe europene. Ar putea fi aduse îmbunătăţiri. Este o zonă frumoasă, îmi plac copacii dar nu sunt suficient de mulţi", a mai precizat o persoană.

"Mi-ar plăcea să fie mai îngrijit acest parc pentru că, în comparaţie cu alte parcuri, se vede o mare diferenţă. Recent am fost cu bebeluşul în Parcul Circului și mi s-a părut mult mai îngrijit parcul", a spus o femeie.

Problema este chiar solul, rămas fără nutrienţi din cauza "îngrijirii" făcute fără cap. Iar soluţia specialiştilor s-ar putea să nu vă placă: o vreme, nu ar mai trebui călcată iarba.

"În continuu se strâng frunzele şi se taie iarba. Practic nu mai există resursele necesare pentru ca solul să se îmbogăţească, nu mai există hrană pentru arbori. Oamenii circulă peste tot şi prin trecerea lor se tasează solul şi nici aerul, nici apa nu mai pot trece pe acolo. Este simplă soluţia. Trebuie să laşi să se refacă solul", a punctat Diana Culescu.

Municipalitatea pregăteşte măsuri de refacere a spaţiului verde dar şi a mobilierului din parcul Herăstrău. Lucrări ce vor începe în aproximativ 2 ani. Până atunci, în curând va începe şantierul de refacere a malurilor lacului. Lucrări programate încă din 2023.

"Se surpă malurile şi cad în apă și apa mănâncă din maluri în fiecare an. E doar normal să le punem în siguranţă şi proiectul tehnic, care e un proiect care va presupune lucrări de diguire din beton în apă, nu se poate face decât dacă goleşti lacul", a declarat Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

"Va trebui să mă întâlnesc cu constructorul să văd cât vor dura lucrările. Dacă vor dura mult îi dăm drumul mai devreme și golim lacul mai devreme", a adăugat edilul.

Proiectul de refacere a malurilor costă aproximativ 60 de milioane de lei.

