Doi inspectori din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța au fost reținuți de procurorii DNA într-un dosar de corupție care vizează presupuse mite primite pentru urgentarea și facilitarea unor operațiuni de vămuire în Portul Constanța.

DNA a reținut 2 vameși din Portul Constanța pentru luare de mită. Zeci de mii de dolari, găsiți la percheziții

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, este vorba despre inspectorii vamali Suliman Diner și Vîlsan Bogdan, acuzați de luare de mită în formă continuată. Procurorii susțin că cei doi ar fi primit bani de la reprezentanți ai unor firme importatoare pentru îndeplinirea formalităților vamale care intrau în atribuțiile lor de serviciu.

"În perioada noiembrie - decembrie 2025, la intervale diferite de timp, inculpatul Suliman Diner (…) ar fi primit, în mod direct, sume de bani pentru sine și pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale", se arată în comunicatul DNA.

Anchetatorii spun că o parte dintre sumele primite ar fi fost redistribuite altor persoane din sistem. Potrivit procurorilor, Suliman Diner ar fi remis unui colaborator sub acoperire 17.900 de dolari și 29.800 de lei, bani care au fost ulterior predați organelor de anchetă.

DNA mai susține că, pe 9 aprilie 2026, inspectorul vamal ar fi primit 6.500 de lei de la reprezentantul unei firme, pentru operațiuni de vămuire efectuate anterior.

"Suma de bani ar fi fost remisă (…) prin plasarea acesteia în autoturismul personal al inculpatului Suliman Diner", precizează procurorii.

În același dosar este cercetat și un reprezentant al unei societăți comerciale, acuzat de dare de mită.

Ancheta îl vizează și pe inspectorul vamal Vîlsan Bogdan, despre care procurorii afirmă că ar fi pretins 200 de dolari pentru fiecare container procesat, în schimbul urgentării formalităților vamale.

"În cursul lunii februarie 2026, inculpatul Vîlsan Bogdan ar fi pretins (…) sume de bani în cuantum de 200 de dolari americani/container (…) pentru efectuarea cu celeritate a operațiunilor de vămuire", mai arată DNA.

În urma perchezițiilor făcute la locuința lui Suliman Diner au fost găsite și ridicate peste 73.000 de dolari și aproape 148.000 de lei, în vederea instituirii sechestrului asigurător.

Cei doi inspectori vamali urmează să fie prezentați Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Nicu Tatu

