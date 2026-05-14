Pîslaru: Guvernul interimar al lui Bolojan a avut "cea mai mare credibilitate" la Bruxelles pe PNRR

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, susţine că Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan are "cea mai mare credibilitate" pe care a avut-o România la Bruxelles în privinţa PNRR. Declaraţia vine după ce Comisia Europeană a confirmat validarea cererii de plată de 2,6 miliarde de euro, aprobată fără corecţii financiare. Pîslaru spune că miniştrii au mandat deplin pentru administrarea portofoliilor şi pentru negocierile privind PNRR, chiar dacă Executivul este interimar.

de Redactia Observator

la 14.05.2026 , 21:32
Pîslaru: Guvernul interimar al lui Bolojan a avut "cea mai mare credibilitate" la Bruxelles pe PNRR Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

"Guvernul Bolojan are o credibilitate mai mare decât cea a guvernelor anterioare care aveau mandate depline şi care s-au făcut de râs la Bruxelles sau au minţit. Este vorba de credibilitatea unui ministru în ultimele zece luni, care a condus reforme în PNRR ce au dus la faptul că Cererea de plată 4 este primită curat. Guvernul Bolojan are cea mai mare credibilitate pe care a avut-o România în faţa Comisiei Europene pe PNRR, până astăzi. (...) Atunci când România îşi trimite oameni de stat să negocieze, contează credibilitatea lor personală şi lucrurile pe care le au în spate ca fiind livrate la nivel naţional şi european", a spus Dragoş Pîslaru.

El a răspuns astfel la o întrebare privind credibilitatea sa ca ministru interimar la Bruxelles la o negociere viitoare cu Celine Gauer, coordonatoarea PNRR din partea Comisiei Europene, potrivit Agerpres.

"Poziţia miniştrilor din Guvernul Bolojan nu este poziţia de miniştri interimari. (...) Guvernul este interimar. Miniştrii nu sunt interimari. Noi avem puteri depline pe administrarea portofoliilor. Guvernul nu poate da ordonanţe de urgenţă sau proiecte de legi sau lucruri care aduc politici publice noi. Miniştrii pot gestiona domeniile lor exact aşa cum sunt. Legislaţia care îmi dă puterile pentru a putea negocia PNRR este una foarte clară. Mandatul este deplin şi va fi deplin până la numirea următorului guvern", a explicat Pîslaru.

Articolul continuă după reclamă

Comisia Europeană a confirmat validarea cererii de plată de 2,6 miliarde de euro din PNRR, a anunţat premierul Ilie Bolojan, după şedinţa de guvern.

Cererea de plată 4 din PNRR, care a inclus reforme complexe privind gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea, digitalizarea şi revizuirea cadrului fiscal, a fost aprobată fără corecţii financiare, iar gradul de implementare al PNRR depăşeşte în prezent 60%, a precizat ulterior Dragoş Pîslaru.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilie bolojan pnrr guvern interimar dragos pislaru
Înapoi la Homepage
Răspunsul fabulos al tânărului milionar pentru cel care l-a umilit doar fiindcă venea din România!
Răspunsul fabulos al tânărului milionar pentru cel care l-a umilit doar fiindcă venea din România!
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
Elon Musk a făcut senzație în China cu X Æ A-Xii, fiul lui de 6 ani, pe care l-a îmbrăcat cu o vestă tradițională chineză
Elon Musk a făcut senzație în China cu X Æ A-Xii, fiul lui de 6 ani, pe care l-a îmbrăcat cu o vestă tradițională chineză
"Regele TikTok-ului", dezbrăcat în plină stradă! Alin Borcan a purtat doar o pereche de bikini
"Regele TikTok-ului", dezbrăcat în plină stradă! Alin Borcan a purtat doar o pereche de bikini
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă ajustaţi aşteptările salariale doar ca să vă păstraţi locul de muncă?
Observator » Ştiri politice » Pîslaru: Guvernul interimar al lui Bolojan a avut "cea mai mare credibilitate" la Bruxelles pe PNRR
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.