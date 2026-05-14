Pîslaru: Guvernul interimar al lui Bolojan a avut "cea mai mare credibilitate" la Bruxelles pe PNRR

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, susţine că Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan are "cea mai mare credibilitate" pe care a avut-o România la Bruxelles în privinţa PNRR. Declaraţia vine după ce Comisia Europeană a confirmat validarea cererii de plată de 2,6 miliarde de euro, aprobată fără corecţii financiare. Pîslaru spune că miniştrii au mandat deplin pentru administrarea portofoliilor şi pentru negocierile privind PNRR, chiar dacă Executivul este interimar.

"Guvernul Bolojan are o credibilitate mai mare decât cea a guvernelor anterioare care aveau mandate depline şi care s-au făcut de râs la Bruxelles sau au minţit. Este vorba de credibilitatea unui ministru în ultimele zece luni, care a condus reforme în PNRR ce au dus la faptul că Cererea de plată 4 este primită curat. Guvernul Bolojan are cea mai mare credibilitate pe care a avut-o România în faţa Comisiei Europene pe PNRR, până astăzi. (...) Atunci când România îşi trimite oameni de stat să negocieze, contează credibilitatea lor personală şi lucrurile pe care le au în spate ca fiind livrate la nivel naţional şi european", a spus Dragoş Pîslaru.

El a răspuns astfel la o întrebare privind credibilitatea sa ca ministru interimar la Bruxelles la o negociere viitoare cu Celine Gauer, coordonatoarea PNRR din partea Comisiei Europene, potrivit Agerpres.

"Poziţia miniştrilor din Guvernul Bolojan nu este poziţia de miniştri interimari. (...) Guvernul este interimar. Miniştrii nu sunt interimari. Noi avem puteri depline pe administrarea portofoliilor. Guvernul nu poate da ordonanţe de urgenţă sau proiecte de legi sau lucruri care aduc politici publice noi. Miniştrii pot gestiona domeniile lor exact aşa cum sunt. Legislaţia care îmi dă puterile pentru a putea negocia PNRR este una foarte clară. Mandatul este deplin şi va fi deplin până la numirea următorului guvern", a explicat Pîslaru.

Articolul continuă după reclamă

Comisia Europeană a confirmat validarea cererii de plată de 2,6 miliarde de euro din PNRR, a anunţat premierul Ilie Bolojan, după şedinţa de guvern.

Cererea de plată 4 din PNRR, care a inclus reforme complexe privind gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea, digitalizarea şi revizuirea cadrului fiscal, a fost aprobată fără corecţii financiare, iar gradul de implementare al PNRR depăşeşte în prezent 60%, a precizat ulterior Dragoş Pîslaru.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰