Doi adolescenți de 16 ani, la un pas de înec în Chitila. Fata a căzut în lac iar băiatul a sărit să o salveze

Clipe dramatice joi după-amiază în Chitila, județul Ilfov, unde doi adolescenți de 16 ani au fost la un pas de moarte după ce au căzut în lac. Potrivit primelor informații, fata ar fi vrut să se spele, a alunecat și a căzut, iar băiatul a sărit imediat să o ajute. Minora a ieșit singură la mal, iar băiatul a fost scos de scafandri și resuscitat.

de Bogdan Dinu

la 14.05.2026 , 15:00
Doi adolescenți de 16 ani, la un pas de înec în Chitila. Fata a căzut în lac iar băiatul a sărit să o salveze Doi adolescenți de 16 ani, la un pas de înec în Chitila. Fata a căzut în lac iar băiatul a sărit să o salveze - Observator
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Pompierii ISU București-Ilfov au fost solicitați să intervină joi de urgență pentru salvarea a doi minori aflați în pericol de înec în lacul Chitila. La sosirea echipajelor, fata reuşise să ajungă la mal, era conștientă, și a fost preluată de medici.

Scafandrii au început imediat căutările pentru găsirea băiatului. Acesta a fost scos ulterior din apă în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au început manevrele de resuscitare la fața locului.

Adolescentul a răspuns manevrelor de resuscitare, urmând a fi transportat la spital cu elicopterul SMURD.

Articolul continuă după reclamă

La intervenție au participat echipajul de scafandri al Detașamentului Special de Salvatori, două bărci remorcabile, un elicopter SMURD și două echipaje de prim ajutor.

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu Like

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

chitila ilfov lac inec salvare smurf
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: “O să dispară”
Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: &#8220;O să dispară&#8221;
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
Ce a mâncat Alexandru după 40 de ore în pădure. Ce i-au dat salvatorii: ”Delicios!”
Ce a mâncat Alexandru după 40 de ore în pădure. Ce i-au dat salvatorii: ”Delicios!”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă ajustaţi aşteptările salariale doar ca să vă păstraţi locul de muncă?
Observator » Evenimente » Doi adolescenți de 16 ani, la un pas de înec în Chitila. Fata a căzut în lac iar băiatul a sărit să o salveze
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.