Clipe dramatice joi după-amiază în Chitila, județul Ilfov, unde doi adolescenți de 16 ani au fost la un pas de moarte după ce au căzut în lac. Potrivit primelor informații, fata ar fi vrut să se spele, a alunecat și a căzut, iar băiatul a sărit imediat să o ajute. Minora a ieșit singură la mal, iar băiatul a fost scos de scafandri și resuscitat.

Doi adolescenți de 16 ani, la un pas de înec în Chitila. Fata a căzut în lac iar băiatul a sărit să o salveze

Pompierii ISU București-Ilfov au fost solicitați să intervină joi de urgență pentru salvarea a doi minori aflați în pericol de înec în lacul Chitila. La sosirea echipajelor, fata reuşise să ajungă la mal, era conștientă, și a fost preluată de medici.

Scafandrii au început imediat căutările pentru găsirea băiatului. Acesta a fost scos ulterior din apă în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au început manevrele de resuscitare la fața locului.

Adolescentul a răspuns manevrelor de resuscitare, urmând a fi transportat la spital cu elicopterul SMURD.

La intervenție au participat echipajul de scafandri al Detașamentului Special de Salvatori, două bărci remorcabile, un elicopter SMURD și două echipaje de prim ajutor.

