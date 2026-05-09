Valuri, vânt şi vele întinse în largul Constanţei. Zeci de ambarcaţiuni au ieşit pe mare, la una dintre cele mai importante competiţii de yachting, organizate în România în ultimii ani. Evenimentul readuce oraşul în circuitul european al acestui sport, după aproape un deceniu de absenţă.

Aproape 60 de sportivi din mai multe ţări s-au aşezat la start pentru a porni în largul Portului Tomis. Printre concurenţi sunt şi copii de doar 8 ani, pentru care pasiunea a început în familie şi s-a transformat rapid într-un mod de viaţă.

Pentru mulţi dintre ei, cea mai mare bucurie este libertatea pe care o simt pe apă. Alţii, în schimb, visează la cât mai multe podiumuri internaţionale.

Maria a reuşit să câştige o competiţie desfăşurată pe vânt puternic la Burgas, tot în Bulgaria.

"Având în vedere vântul foarte tare, am avut curaj. Mulţi au abandonat, dar am avut curaj să rămân. Şi curajul meu mi-a adus o cupă: locul 1, fete sub 16 ani LCA4", spune Maria Radu, sportivă.

În spatele fiecărei curse stau însă ani de antrenamente şi investiţii consistente în echipamente şi ambarcaţiuni. La competiţie participă şi sportivi din Slovacia, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Republica Moldova şi Austria.

"Fac acest sport de 8 ani de zile. Am fost în două campionate europene cu această ambarcaţiune. Nu ştiu cât de multe trofee am", spune Adela, venită din Slovacia.

Cursele continuă până mâine, iar cei mai buni sportivi vor aduna puncte importante în clasamentele europene şi mondiale.

