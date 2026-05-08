Ciprian Ciucu a anunţat semnarea contractului pentru punerea în siguranţă a blocului explodat din Rahova

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat semnarea contractului pentru punerea în siguranță a blocului din cartierul Rahova afectat de explozia produsă anul trecut, după mai multe încercări eșuate de atribuire a lucrărilor. Edilul spune că întârzierile au fost cauzate de complexitatea și riscurile intervenției, dar și de lipsa ofertanților în cadrul procedurii de licitație.

"După mai multe încercări, am semnat, în sfârşit, contractul de punere în siguranţă a blocului care a explodat anul trecut în cartierul Rahova. Săptămâna viitoare mă voi întâlni cu reprezentaţi contractorului, vom discuta calendarul intervenţiei, şi după ce mă voi lămuri şi lucrurile vor fi clare, mă voi întâlni cu proprietarii apartamentelor din blocul afectat pentru a le prezenta situaţia şi ceea ce urmează", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Primarul Capitalei susţine că "principalul motiv pentru care nu au reuşit să contracteze lucrările mai devreme a fost dat de complexitatea/riscul intervenţiei: antreprenorii nu au venit la procedura de atribuire a lucrarilor".

Compania care se va ocupa de de lucrări se numeşte Apolodor.

Procurorii au extins urmărirea penală

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au extins urmărirea penală în dosarul exploziei produse la un bloc din Rahova faţă de firma de distribuţie a energiei electrice, care nu ar fi monitorizat funcţionarea reţelei electrice, ceea ce a dus la un defect şi la perforarea conductei de gaze, şi faţă de un angajat al companiei de gaze, care a făcut verificări superficiale şi nu a identificat un defect, fapt care a dus ulterior la producerea deflagraţiei.

