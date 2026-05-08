Se deschide o nouă fabrică lângă București, ca urmare a războiului din Iran. Apar 150 de noi locuri de muncă

Se deschide o nouă fabrică lângă București și se vor crea 150 de noi locuri de muncă. Cel mai mare producător mondial de melasă pentru narghilea a decis să-și mute producția la noi în țară, ca efect al conflictului dintre SUA, Isral și Iran, potrivit Economica.net .

Este vorba de producătorul Advanced Inhalation Rituals, iar fabrica din România va fi cea de-a noua deschisă, la nivel mondial, și va avea o capacitate de producție de 4.000 de tone de melasă aromatizată pentru narghilea pe an. Noua facilitate urmează să devină operațională în primul trimestru din 2027, care va susține 150 de noi locuri de muncă în Ștefăneștii de Jos.

Conflictul Iran - SUA - Israel, care a început în februarie 2026, a blocat parțial Strâmtoarea Hormuz și a afectat aprovizionarea cu materii prime a fabricii din Emiratele Arabe Unite. Compania cu sediul în Dubai a redirecționat livrările pe rute terestre și a mutat o parte din producție în Polonia, dar ambele soluții vin cu costuri mai mari de forță de muncă și transport, dar și timpi de livrare mai lungi, potrivit sursei citate.

"Pe măsură ce ne extindem prezența globală și ne îndreptăm către listarea pe piața publică, această facilitate ne va îmbunătăți capacitățile de producție și va oferi reziliență operațională suplimentară în contextul unui mediu geopolitic global tot mai incert", spune Stuart Brazier, CEO al AIR.

Lansată în 1999 și cu sediul în Dubai, AIR este un lider global în inovație în domeniul inhalării sociale, cu prezență multinațională în peste 90 de piețe din întreaga lume.

