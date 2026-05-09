Video Doi bolizi de lux, accident în Constanța. Unul dintre şoferi, urmărit de poliție, s-a răsturnat după impact

Un accident grav a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă în Constanța, după o urmărire ca în filme. Un șofer aflat la volanul unui Lexus nu a oprit la semnalele polițiștilor și a pornit într-o cursă periculoasă pe străzile orașului.

de Larisa Andreescu

la 09.05.2026 , 12:25
Incidentul s-a petrecut în jurul orei 03:30, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Polițiștii au încercat să oprească autoturismul, însă conducătorul auto a accelerat și a fugit, fiind urmărit prin cartierul Tomis Nord.

Cursa s-a încheiat la intersecția cu strada Daliei, unde bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei. Mașina a lovit două autoturisme parcate, printre care și un BMW X5 înmatriculat în Ucraina, apoi a intrat în mai mulți copaci și s-a răsturnat în afara carosabilului.

La fața locului au intervenit echipaje de salvare. Șoferul, care era singur în mașină, a fost scos dintre fiarele contorsionate și transportat la spital, conștient, de un echipaj SMURD.

Testat cu etilotestul, acesta avea o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei și a eventualului consum de substanțe interzise.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

