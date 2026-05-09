Video Doi bolizi de lux, accident în Constanța. Unul dintre şoferi, urmărit de poliție, s-a răsturnat după impact
Un accident grav a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă în Constanța, după o urmărire ca în filme. Un șofer aflat la volanul unui Lexus nu a oprit la semnalele polițiștilor și a pornit într-o cursă periculoasă pe străzile orașului.
Incidentul s-a petrecut în jurul orei 03:30, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Polițiștii au încercat să oprească autoturismul, însă conducătorul auto a accelerat și a fugit, fiind urmărit prin cartierul Tomis Nord.
Cursa s-a încheiat la intersecția cu strada Daliei, unde bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei. Mașina a lovit două autoturisme parcate, printre care și un BMW X5 înmatriculat în Ucraina, apoi a intrat în mai mulți copaci și s-a răsturnat în afara carosabilului.
La fața locului au intervenit echipaje de salvare. Șoferul, care era singur în mașină, a fost scos dintre fiarele contorsionate și transportat la spital, conștient, de un echipaj SMURD.
Testat cu etilotestul, acesta avea o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei și a eventualului consum de substanțe interzise.
Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
