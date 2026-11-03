AnimaWings anunţă că prelungeşte suspendarea tuturor zborurilor până la 31 decembrie 2026

Compania aeriană românească AnimaWings, aflată în insolvenţă, anunţă că prelungeşte suspendarea tuturor zborurilor regulate până la data de 31 decembrie 2026 inclusiv.

"AnimaWings informează pasagerii şi partenerii că, prin hotărârea pronunţată la data de 28 octombrie 2026, Tribunalul Bucureşti a admis deschiderea procedurii de insolvenţă a societăţii Anima Wings Aviation S.A., în dosarul nr. 44113/3/2026. Procedura se desfăşoară sub supravegherea administratorului judiciar desemnat, urmând ca măsurile privind activitatea companiei şi gestionarea obligaţiilor existente să fie stabilite în cadrul legal aplicabil", arată compania într-un anunţ publicat pe site.

Tribunalul Bucureşti respinsese cererea iniţială a operatorului aerian, din septembrie, de intrare în insolvenţă.

Reprezentanţii societăţii spun că în contextul situaţiei actuale şi al procesului de reorganizare a activităţii, "AnimaWings anunţă prelungirea suspendării tuturor zborurilor regulate până la data de 31 decembrie 2026 inclusiv".

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Informaţiile privind rezervările afectate şi demersurile aferente acestora sunt comunicate pasagerilor prin canalele oficiale ale companiei, în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi cu măsurile stabilite în cadrul procedurii de insolvenţă.

"Regretăm impactul acestei situaţii asupra planurilor de călătorie ale pasagerilor noştri şi vă asigurăm că vom continua să comunicăm transparent orice actualizare relevantă. Recomandăm pasagerilor să urmărească această pagină pentru informaţii oficiale privind evoluţia situaţiei şi paşii următori", se mai precizează în anunţ.

Pe 30 septembrie compania anunţa că AnimaWings traversează în această perioadă un proces de reorganizare judiciară, iniţiat de companie pentru protejarea continuităţii activităţii şi stabilizarea operaţiunilor.

"Decizia vine în principal în urma problemelor tehnice repetate care au afectat disponibilitatea flotei şi au generat efecte succesive asupra activităţii operaţionale, comerciale şi financiare. Acestora li s-au adăugat presiunile contextului economic general şi creşterea costurilor de operare", precizau oficialii firmei.

Pe 1 octombrie, se anunţa că zborurile AnimaWings sunt suspendate temporar în perioada 02-24 octombrie 2026, iar pe 15 octombrie s-a revenit cu un nou anunţ cu privire la suspendarea temporară a operaţiunilor de zbor până la data de 14 noiembrie 2026, inclusiv.