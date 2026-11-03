În Belize Residence, din Pantelimon, problema nu mai este doar că plouă în apartamente, ci că nici promisiunile dezvoltatorului nu opresc apa. După ce cazul unor tineri care au cumpărat o locuință cu 60.000 de euro, printr-un credit pe 30 de ani, a fost prezentat de Observator, dezvoltatorul a făcut promisiuni privind remedierea infiltrațiilor. Numai că, apa și-a găsit din nou drum prin pereți și tavane.

Pentru Adrian și Alina, promisiunea că totul va fi reparat s-a transformat într-o nouă dezamăgire. După luni întregi de șantier în propria locuință, după schimbări de finisaje și mobilier și cheltuieli care au depășit 10.000 de euro, cei doi se confruntă în continuare cu aceeași problemă: când plouă afară, trebuie să se pregătească pentru ploaia din casă.

Situația este cu atât mai frustrantă cu cât intervențiile au fost făcute tocmai pentru a elimina cauza infiltrațiilor. Însă reparațiile nu au rezolvat problema în profunzime. Apa continuă să pătrundă în locuință, iar lucrările de refacere a pereților și tavanelor riscă să devină un exercițiu repetat după fiecare episod de vreme rea.

În primul material Observator, locatarii povesteau cum au ajuns să schimbe de mai multe ori mobila, parchetul și gresia. Problemele au apărut la aproximativ un an după ce s-au mutat în apartament, iar explicațiile oferite atunci de cei implicați au fost contradictorii. Primele trei etaje ale blocului au fost construite de o firmă, în timp ce mansarda a fost ridicată de un alt dezvoltator. Responsabilitatea pentru infiltrații a fost pasată între cei implicați.

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Baie de noroi pe drumul spre casă

Între timp, cartierul a ajuns din nou în atenția Observator, de această dată din cauza infrastructurii. Strada Grădinarilor, pe care se află și Belize Residence, este un drum împărțit între proprietatea publică și cea privată. Lipsa suprafeței necesare împiedică modernizarea completă, iar locuitorii au de înfruntat noroiul atunci când plouă și praful atunci când este soare. Primăria Pantelimon susține că nu poate moderniza strada în condițiile actuale și că soluția ar fi cedarea terenurilor de către proprietari.