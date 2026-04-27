O tânără de doar 18 ani și-a pierdut viața într-un accident cumplit produs duminică, în județul Giurgiu. Prietenii și familia sunt în stare de șoc, iar rețelele de socializare s-au umplut de mesaje de durere și revoltă pentru şoferiţa care a apăsat acceleraţia şi şi-a condus cea mai bună prietenă spre moarte.

"Ştiu că mă iubește Dumnezeu". Tânăra moartă în Giurgiu plecase cu prietena ei să facă poze de final de liceu

O tragedie cumplită a lovit două familii din județul Giurgiu, după ce o tânără de 18 ani a murit într-un accident rutier produs duminică după-amiază, în extravilanul localității Prundu. Erika era pasageră într-un autoturism condus de o altă tânără, de aceeași vârstă. Mălina, pasionată de motor, obținuse permisul de conducere în urmă cu doar câteva săptămâni.

Potrivit primelor informații, mașina ar fi derapat într-o curbă, după ce șoferița nu a adaptat viteza, și a părăsit partea carosabilă, ajungând în pădurea de pe marginea drumului. Impactul a fost devastator pentru Erika, care a murit pe loc. Șoferița, Mălina, a fost rănită ușor și transportată la spital.

Erika era descrisă de cei care au cunoscut-o drept "un copil extrem de bun", plin de viață și cu visuri mari. În ziua tragediei, cele două se îndreptau spre localitatea Greaca, unde urmau să facă fotografii pentru finalul de an.

"Un copil de 18 ani, cu visuri, cu trăiri intense… totul s-a spulberat într-o secundă", a scris cineva apropiat, într-un mesaj postat online.

Un detaliu care i-a cutremurat pe cei care îi ştiau profilul de pe reţelele de socializare este chiar descrierea de pe contul de Instagram al Erikăi. "Pe mine știu că mă iubește Dumnezeu", scrisese tânăra. Cuvintele ei, devenite acum simbolice, au stârnit și mai multă durere în rândul celor care o plâng. Zeci de mesaje de condoleanțe au fost publicate pe rețelele de socializare.

"TOTUL s-a spulberat într-o secundă. sunt șocată,tristă și revoltată în același timp?De ce trebuie să moară niște copii nevinovați?De ce?Și cine se face VINOVAT pt moartea lor?"

"Erau două tinere frumoase, cu viața înainte. Din păcate, o clipă de neatenție a dus la o tragedie pentru ambele familii", au transmis apropiații.

"Drum lin printre îngeri! Multă putere familiei!", sunt doar câteva dintre reacțiile celor care au cunoscut-o.

Durerea este cu atât mai mare cu cât iubitul Erikăi a postat un mesaj sfâșietor de adio: "O să te iubesc la fel de mult, iubirea mea. Drum lin…", alături de o fotografie și o inimă roșie.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

