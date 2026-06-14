Au cumpărat un sat întreg cu 60 de case, în Spania, la preţul unui apartament de lux din Bucureşti

Într-o perioadă în care prețurile locuințelor din marile orașe europene continuă să crească, un cuplu din Olanda a ales o soluție neobișnuită. În loc să cumpere un apartament într-un oraș aglomerat, Maaike Geurts și Tibor Strausz au achiziționat un întreg sat abandonat din nordul Spaniei, scrie presa poloneză .

Pentru 350.000 de euro, cei doi au devenit proprietarii unui sat întreg, cu aproape 60 de clădiri din piatră aflate în diferite stadii de degradare și peste 6 hectare de teren.

Un sat părăsit de aproape jumătate de secol

Bárcena de Bureba a fost cândva o așezare agricolă prosperă. Situația s-a schimbat radical în anii 1970, când locuitorii au început să plece către marile orașe în căutarea unor oportunități mai bune.

Articolul continuă după reclamă

În timp, casele și biserica locală au fost abandonate și au ajuns în ruină. Timp de aproape 50 de ani, satul a rămas pustiu, devenind un adevărat oraș-fantomă, înghițit treptat de vegetație.

Potrivit publicației olandeze SpanjeVandaag, Maaike Geurts și Tibor Strausz au cumpărat satul în 2024 și au început imediat lucrările de revitalizare. Localitatea este situată între Madrid și Bilbao, într-o zonă înconjurată de podgorii și smochini.

Cei doi dezvoltă un proiect numit Ardbol, prin care intenționează să transforme satul într-o comunitate autosuficientă și prietenoasă cu mediul.

În loc să se conecteze la rețeaua clasică de electricitate, au instalat un sistem alimentat cu energie solară, amplasat într-un container recondiționat și echipat cu baterii de stocare. De asemenea, un pârâu care traversează localitatea este folosit pentru alimentarea unui sistem de irigații și a unor rezervoare de apă care vor deservi viitoarele grădini.

Elementul central al proiectului este crearea unei păduri "comestibile", care ar urma să transforme satul într-o comunitate capabilă să își producă singură hrana în următorii zece ani.

Mai multe familii vor să se mute deja în sat

Maaike și Tibor speră să atragă și alte persoane care împărtășesc aceleași valori legate de sustenabilitate și viață în comunitate. Potrivit Euro Weekly News, cel puțin șase familii din Olanda și-au exprimat deja intenția de a se alătura proiectului în prima etapă.

„Sincer, suntem foarte surprinși. Nu am crezut niciodată că vom reuși. Lucrurile merg mult mai bine decât ne-am imaginat”, a declarat Maaike Geurts pentru publicația El Periódico.

Cazul atrage atenția și prin comparația cu piața imobiliară din marile orașe europene. Pentru cei 350.000 de euro plătiți pentru satul spaniol, în multe capitale europene se poate cumpăra doar un apartament de dimensiuni medii. În zonele premium, prețurile locuințelor depășesc însă cu mult această sumă, unde unele penthouse-uri depăşesc 1 milion de euro.