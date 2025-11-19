Un tânăr de 20 de ani, originar din Pitești și stabilit în Brașov este acuzat că a cheltuit zeci de mii de lei după ce a obținut ilegal datele cardului unui unchi, fratele bunicii sale. Polițiștii din Capitală au descins astăzi în două județe, într-un dosar de fraude informatice.

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice, cu sprijinul colegilor din IPJ Argeș și Brașov, dar și al jandarmilor din cadrul IJJ Brașov, au efectuat în această dimineață două percheziții domiciliare, într-un dosar penal care vizează fapte de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare fără drept.

Din datele anchetei reiese că, între 12 ianuarie și 30 martie 2025, tânărul de 20 de ani ar fi obținut fraudulos datele cardului bancar al bărbatului de 75 de ani, fratele bunicii sale, și le-ar fi folosit pentru a efectua peste 320 de tranzacții online, în valoare totală de aproximativ 46.000 de lei.

Anchetatorii spun că tânărul nu a avut niciodată în posesie cardul fizic, dar a reușit totuși să-l exploateze în mod repetat pe internet.

Ce a cumpărat cu banii victimei

Folosind diverse platforme de e-commerce și servicii de livrări, precum Temu, Zalando, Glovo sau Uber, suspectul și-ar fi achiziționat:

articole vestimentare (hanorace, pantaloni, încălțăminte sport, ochelari de schi, mănuși);

electronice (televizor, tabletă);

componente și accesorii PC (mouse, tastatură, placă video, SSD etc.);

produse alimentare comandate prin aplicații de livrare.

Tânărul, stabilit în Brașov, este student și ar fi folosit constant datele cardului bătrânului pentru comenzi personale, în timp ce acesta nu avea nicio idee despre dispariția banilor.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe bunuri de interes pentru anchetă, iar tânărul a fost depistat și urmează să fie audiat. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București coordonează cercetările.

Acesta riscă acum pedepse pentru acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare fără drept, ambele în formă continuată.

