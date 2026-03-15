Studenţii din Capitală şi din alte centre universitare au protestat aseară faţă de măsurile de austeritate luate anul trecut în Educaţie. Pe lângă schimbarea mentalităţii, o dorinţă pe care o au deja de ani de zile, tinerii vor ca domeniul să fie mai bine finanţat. Tăierea burselor şi diminuarea drepturilor, inclusiv a celor legate de transport sunt fruntaşe pe tabla nemulţumirilor. Din mijlocul studenţilor, noul ministru al Educaţiei dă vina pe fostul ministru, dar şi pe actualul guvern.

Limitarea reducerilor de 90% la tren doar între casă și centrul universitar, reducerea fondului de burse cu aproximativ 52% şi eliminarea burselor pentru studenții la taxă. Sunt măsurile care i-au făcut pe studenţi să iasă în stradă, la două săptămâni după ce noul ministru, Mihai Damian, a ocupat scaunul la Educaţie.

"Transmitem încă o dată un mesaj foarte clar: acela că comunitatea de studenţi este unită. Ce ne dorim? Este ca învăţământul superior să fie finanţat corect", a spus o studentă.

Din acest an, legea care prevede finanţarea Educaţiei s-a schimbat: nu mai prevede 6% din PIB, ci 15% din cheltuielile totale ale statului.

Bursele sociale au ajuns la un minim de 925 lei. Asta în condiţiile în care, potrivit unui studiu realizat de Alianţa Naţională a Studenţilor, tinerii au nevoie de peste 2.000 de lei pe lună pentru un trai decent.

"Avem nevoie de un sprijin, avem nevoie de echitate", a afirmat o studentă.

Şi studenţii din Constanţa au avut un mesaj pentru cei de la conducere.

"Studenţii de azi, liderii de mâine, reprezentăm viitorul ţării la rău şi la bine", au scandat aceştia.

Reacţia ministrului nu s-a lăsat aşteptată. În prima sa apariţie publică de când a preluat portofoliul de la Educaţie, Mihai Dimian le-a spus studenţilor care au protestat în Bucureşti că, cei care au luat măsurile anul trecut trebuie să răspundă pentru ele. Ministrul vrea un buget mai mare pentru educaţie, dar şi o schimbare de mentalitate.

"Am experimentat aceste reduceri de burse ca rector. Am acordat 10% din veniturile proprii ale universităţii pentru a compensa parţial aceste pierderi", a afirmat Mihai Dimian, minstrul Educaţiei.

Studenţii i-au spus ministrului şi că prin implementarea noilor prevederi care îi vizează, rata de abandon şcolar în rândul studenţilor va fi din ce în ce mai mare.

