Bujorul de munte a înflorit astăzi în Munţii Rodnei, dar jandarmii avertizează că ruperea florilor este interzisă, planta fiind protejată prin lege.

Spectacol roz în Munţii Rodnei. A înflorit o plantă protejată prin lege, iar ruperea florilor este interzisă - Sursa: Facebook/ Jandarmeria Bistrita

"Sus, la Lacurile Lala şi Vârful Ineu, bujorul de munte - rododendronul - îşi deschide florile şi transformă pajiştile alpine într-un covor roz care merită tot urcuşul. Acolo, printre turişti, sunt şi jandarmii montani de la Postul Montan Rodna - ca drumul fiecăruia spre acest spectacol să fie unul în siguranţă", au transmis, luni, reprezentanţii Jandarmeriei Birstriţa.

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Aceştia avertizează că florile nu trebuie rupte.

"Un singur lucru vă cerem în schimbul priveliştii: lăsaţi bujorul acolo unde îi e locul. Este o plantă protejată, iar ruperea ei nu strică doar peisajul, ci poate atrage şi răspunderea penală", au mai transmis reprezentanţii instituţiei citarte.

Aceştia cer, de asemenea, turiştilor să se echipeze corespunzător pentru traseul ales.

Potrivit specialiştilor, bujorul de munte este originar din Balcani şi face parte din genul botanic Rhododendron, gen extrem de variat ce cuprinde diferite specii care cresc doar la altitudine înaltă. Bujorul de munte se extinde din Himalaya şi Caucaz până în Alpi şi Pirinei.

În România se întâlneşte în special în Carpaţii Orientali şi Meridionali, unde preferă versanţii însoriţi.