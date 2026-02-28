Primăvara se apropie, dar facturile de pe timpul iernii abia acum ajung la oameni. Întreținerea pentru luna ianuarie atinge sume record, în unele cazuri peste o mie de lei pe apartament. Gerul și scumpirea gigacaloriei au ridicat costurile, iar tot mai multe familii își refac bugetele ca să rămână la zi cu plățile.

"Asta este media unui apartament cu 4, cu 3 camere... Undeva 1.100, 1.200 de lei."

Cam atât au de plată oamenii pentru căldura şi apa caldă în Oradea. Listele de întreținere afișate pentru luna ianuarie arată sume record. Oamenii se opresc mai mult ca de obicei în fața avizierelor, calculează și încearcă să înțeleagă cum au ajuns la asemenea valori.

"Pentru luna ianuarie am avut 951,86 de lei. E mult mai mult. Luna trecută am plătit aproximativ 800 la apartament cu 2 camere", explică o femeie.

Articolul continuă după reclamă

"Mai mari cu aproape 200 de lei faţă de luna precedentă. O treime din salariu se duce doar pe întreţinere, cealaltă parte de salariu se duce pe celalate cheltuieli", explică un bărbat.

Astfel că, pentru a reuşi să-şi plătească datoriile, oamenii trebuie să facă sacrificii.

"Iarăşi facem restricţii...strângem cureaua. Ce să facem...datoriile trebuie să le plătim. Asta e, mai puţină mâncare", explică o femeie.

Administratorii nu sunt optimişti: luna martie ar urma să vină cu sume la fel de mari.

"Având în vedere faptul că se vor factura tot 28 de zile ca şi în ianuarie şi factura va fi de fapt pe ianuarie, pentru că consumul este din 7 ianuarie până pe 4 februarie. O să avem facturi cu 10-15% mai mari decât în ianuarie. Faţă de luna trecută undeva la 15%, iar faţă de anul trecut undeva cu 20-25% chiar", explică Cristian Ilie, administrator asociaţie de proprietari.

În această perioadă numărul restanțierilor este în creștere, iar datoriile se adună rapid acolo unde bugetele sunt deja la limită. În cazurile în care restanțele depășesc 20 de mii de lei, există inclusiv riscul pierderii locuinței.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Credeţi că veţi primi banii înapoi după reducerea impozitelor dacă aţi plătit în plus? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰