Ce plăteşti dacă nu locuieşte nimeni într-un apartament. Întreţinerea şi alte cheltuieli

Un apartament nelocuit nu înseamnă automat lipsa cheltuielilor lunare. Chiar dacă nimeni nu stă efectiv într-o locuință, proprietarul este obligat să achite o serie de costuri stabilite prin lege și prin regulamentele asociațiilor de proprietari. Diferența o face tipul cheltuielilor, unele fiind legate de consum, iar altele de simpla deținere a apartamentului.

Chiar dacă un apartament este nelocuit, proprietarul nu scapă de toate cheltuielile lunare. Legea și regulamentele asociațiilor de proprietari stabilesc clar ce costuri trebuie plătite în continuare și care pot fi reduse sau eliminate.

De ce plăteşti întreţinere dacă nu locuieşte nimeni în apartament

Conform legislației privind asociațiile de proprietari, întreținerea se împarte în cheltuieli individuale și cheltuieli comune. Chiar dacă apartamentul nu este locuit, proprietarul trebuie să achite cheltuielile comune, care nu depind de consumul efectiv.

Aceste costuri sunt repartizate în funcție de cota-parte indiviză și sunt obligatorii pentru toți proprietarii, indiferent dacă locuiesc sau nu în apartament.

Alte cheltuieli pentru un apartament gol - impozite

Cheltuielile pentru administrarea blocului rămân obligatorii chiar și în cazul unui apartament nelocuit. Aici intră costurile cu liftul, iluminatul pe casa scării, curățenia spațiilor comune, salariul administratorului sau al femeii de serviciu, dar și cheltuielile cu reparațiile și întreținerea părților comune.

De asemenea, fondul de rulment și fondul de reparații se achită indiferent dacă locuința este ocupată sau nu, deoarece acestea sunt destinate bunei funcționări a întregului imobil.

Cum se calculează utilitățile într-un apartament nelocuit

În cazul utilităților precum apa rece, apa caldă sau gazele, situația depinde de existența contoarelor individuale. Dacă apartamentul are contoare și acestea indică zero consum, proprietarul nu va plăti consum propriu, însă poate fi obligat să suporte o parte din pierderile comune, stabilite de asociație.

Pentru utilitățile fără contorizare individuală, costurile pot fi repartizate pe număr de persoane sau pe suprafață, iar în lipsa unei declarații privind nelocuirea, asociația poate considera apartamentul ocupat.

Este necesară declararea apartamentului nelocuit

Pentru a evita plata unor cheltuieli calculate la număr de persoane, proprietarul trebuie să depună o declarație pe propria răspundere la asociația de proprietari, prin care să anunțe că în apartament nu locuiește nimeni.

Această declarație trebuie reînnoită periodic, conform regulamentului intern al asociației. În lipsa ei, administratorul poate calcula întreținerea ca și cum apartamentul ar fi locuit.

Ce se întâmplă cu energia electrică și gazele

În cazul energiei electrice și al gazelor naturale, dacă există contracte individuale și consumul este zero, nu se vor plăti facturi de consum. Totuși, pot exista taxe fixe sau abonamente lunare, stabilite prin contractele cu furnizorii.

De asemenea, chiar și fără consum, este recomandat ca proprietarul să mențină utilitățile active pentru a evita probleme tehnice sau costuri suplimentare la reconectare.

Impozitul pe locuință rămâne obligatoriu

Indiferent dacă apartamentul este locuit sau nu, proprietarul trebuie să plătească impozitul anual pe clădire către autoritățile locale. Acesta nu este influențat de gradul de ocupare a locuinței și se achită conform deciziilor fiscale emise de primărie.

De ce nu poate fi evitată complet întreținerea

Legislația pornește de la principiul că toate părțile comune ale blocului sunt folosite și întreținute în comun. Chiar dacă un apartament este nelocuit, proprietarul beneficiază în continuare de existența liftului, a structurii clădirii, a instalațiilor comune și a serviciilor de administrare. Din acest motiv, legea nu permite scutirea totală de la plata întreținerii.

Ce recomandă specialiștii proprietarilor

Administratorii și specialiștii în legislația locativă recomandă proprietarilor de apartamente nelocuite să anunțe oficial asociația, să verifice periodic modul de calcul al întreținerii și să păstreze dovezi privind lipsa consumului.

