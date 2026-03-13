Suntem primii la stat pe Tik Tok şi pe Facebook, dar ultimii când vine vorba de folosirea site-urilor şi aplicaţiilor pe care autorităţile ni le pun la dispoziţie pentru a ne face viaţa mai uşoară. Vina nu e neapărat a oamenilor, să fim serioşi. Trebuie să fii licenţiat în programare ca să te descurci cu unele aplicaţii ale statului, când ai noroc să şi meargă. Mai puţin de un sfert dintre noi renunţăm la statul la coadă şi ne rezolvăm problemele online.

Doar 2 români din 10 folosesc sistemele de e-guvernare. Bulgari şi ungurii stau mai bine la capitolul digitalizare. Mulţi îşi pierd răbdarea pe site-urile instituţiilor şi sfârşesc, indignaţi, tot la coadă la ghişee.

"Durează 30 de zile să înregistrezi, înainte dura jumate de ora la ghişeu. Acuma... s-a digitalizat!", glumeşte un tânăr.

"Stau de 3 ore şi n-am făcut nimic! O aplicaţie care merge prost, nu te descurci singură, trebuie să stai la ghişeu, şi aştepţi!", explică o femeie indignată.

"În condiţiile în care platformele nu funcţionează şi dau erori, marea majoritate a cetăţenilor sunt puşi în situaţia în care trebuie să vină de 5,6,7 ori", explică un bărbat.

"Europenii folosesc frecvent serviciile de e-guvernare pentru obținerea de informații despre servicii, beneficii, legi sau programul instituțiilor (44,2%). Accesarea informațiilor personale a fost a doua cea mai comună activitate (41,3%), iar depunerea declarațiilor fiscale s-a situat pe locul al treilea (38,2%). În România, o parte dintre aceste funcții nu sunt întotdeauna disponibile. De exemplu, un român se plânge că a încercat zadarnic să-şi plătească dările online: pe Ghişeul.ro figura cu datorii zero, Direcția de Taxe şi Impozite Locale îi cerea să achite câteva mii de lei", explică Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

În ultimii ani, România a accelerat investițiile în digitalizarea statului, finanțate în principal prin PNRR şi fonduri europene, dar suntem încă departe de restul continentului. Cloudul guvernamental promite că va face istorie din cozile la ghişeu. Platforma va interconecta 80 de instituţii publice, iar toate datele noastre vor fi stocate în siguranţă într-un singur loc. Doar că lansarea proiectului a tot fost amânată.

"Este cel mai ambiţios proiect în zona de digitalizare pe care l-a avut România vreodată. Avem 4 centre de date deja operaţionalizate. Oamenii să poată să acceseze servicii publice de acasă, de la birou", explică Andrei Niculae, vicepreşedinte ADR.

"Mă face să fiu sceptic vis a vis de succesul deplin al acestui proiect. Se digitalizează mai degrabă birocraţia în anumite situaţii sau se digitalizează de dragul de a mai ajuta nişte firme prietene cu cei aflaţi în acel moment la putere, nu există o strategie reală de guvernanţă digitală", explică Dragoş Stanca, specialist în digitalizare.

Doar 10 români din 100 au identitate digitală în faţa statului, adică şi-au creat un cont unic şi o semnătură digitală - de cinci ori sub media europeană.

"Fără a te loga, fără a semna digital actele în relaţia cu statul evident că nu prea ai ce face online, de aceea identitatea şi semnătura sunt cheie. În 2026 vom sta la fel de prost în clasament, dar din 2027 cifrele noastre ar trebui să crească, pentru că statul accelerează utilizarea semnăturii digitale, îşi propune să facă asta printr-un wallet pe care îl ai pe telefon", explică Robert Berza, specialist în digitalizare.

La polul opus sunt state precum Danemarca, Norvegia sau Ţările de Jos. Acolo gradul de digitalizare al cetăţenilor în relaţie cu statul depăşeşte 90%.

