Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat dur USR şi susţinătorii lui Bolojan în ședința grupurilor parlamentare reunite ale partidului, spun surse social-democrate, acuzându-i că sunt principalii responsabili de actuala criză politică. În același timp, PSD a votat în unanimitate un mandat extins pentru negocierile cu premierul desemnat Adrian Veștea privind viitorul Guvern și programul de guvernare. Potrivit surselor Observator, social-democrații urmează să se întâlnească marți cu Veștea, căruia îi vor prezenta un set de condiții economice și sociale, printre care reducerea TVA la alimente și medicamente, scăderea taxării muncii și respingerea unor eventuale măsuri de austeritate.

Grindeanu negociază marţi cu Veştea. Atac la USR şi Bolojan: "Sunt inconştienţi, ţara nu poate rămâne blocată" - Hepta

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un nou atac la adresa USR şi a lui Bolojan în ședința grupurilor parlamentare reunite ale partidului, susțin surse social-democrate.

"Acești oameni sunt pur și simplu inconștienți. România nu poate să rămână blocată", le-ar fi spus Grindeanu membrilor PSD, potrivit surselor Observator.

Grindeanu a salutat ironic decizia USR de a nu susține noul premier desemnat, Adrian Veștea.

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"Foarte bine că a votat ieri USR că nu vor să susțină noul premier desemnat. Foarte bine! Gata! Fără Ţoiu, Buzoianu, Ambrozie şi alţii! Gata! Să şi-l ia pe Bolojan în braţe şi să stea strânşi uniţi în jurul Marelui Cârmaci! Fritz nici nu realizează că a rămas fără partid! Toţi au un nou conducător: Gavril Bolojan", ar fi declarat Grindeanu, fiind aplaudat de participanții la ședință, potrivit acelorași surse.

Liderul social-democrat ar fi invocat și problemele juridice și administrative generate de prelungirea actualei crize politice, susținând că nu există o ordonanță de abilitare a Guvernului și că au expirat cele 45 de zile de interimat prevăzute de lege pentru miniștri.

"În prezent nu există ordonanță de abilitare a Guvernului. Ce facem? Cum se guvernează țara? Mai mult, au trecut cele 45 de zile de interimat. Nu mai avem miniștri", ar fi spus Grindeanu, conform surselor politice. Acesta ar fi dat ca exemplu lipsa unui ministru al Justiției, instituție care avizează toate actele normative ale Executivului.

Mandat extins pentru negocierile cu premierul desemnat

Sursele Observator susţin că grupurile parlamentare ale PSD au acordat în unanimitate conducerii partidului un mandat extins pentru negocierile cu premierul desemnat Adrian Veștea, care vor viza atât structura viitorului Cabinet, cât și programul de guvernare.

Potrivit surselor citate, o primă întâlnire între liderii PSD și Adrian Veștea este programată pentru marți, la sediul partidului din Kiseleff. Social-democrații intenționează să negocieze cu premierul desemnat în aceleași condiții în care au discutat anterior cu Eugen Tomac, urmând să prezinte propriile condiții și să analizeze propunerile acestuia.

Condiţiile PSD pentru susţinerea lui Adrian Veştea