Şefa băncii centrale ruse nu a mai fost văzută în public. Val de speculaţii: Ce s-a întâmplat cu Nabiullina

Val de speculaţii printre ruşi după ce Elvira Nabiullina, şefa Băncii Centrale a Rusiei, nu a mai fost văzută în public de aproape două săptămâni. Dmitri Drize, editorialist la Kommersant, scrie că absenţa ei ar putea indica tensiuni la vârful puterii de la Moscova. Şefa Băncii Centrale a fost acuzată de mediul de afaceri rus că nu vrea să reducă dobânda-cheie. Nabiullina a menţinut pe linia de plutire economia Rusiei în timpul războiului cu Ucraina iar absenţa ei poate testa încrederea pieţei în sistem.

Elvira Nabiullina, considerată salvatoarea economiei ruse în timpul războiului din Ucraina, după impunerea sancţiunilor occidentale, nu a mai fost văzută în public de aproape două săptămâni. Absenţa ei a atras atenţia presei şi a experţilor, alimentând speculaţiile privind soarta şi viitorul ei şi, implicit, al economiei ruse.

Nabiullina, protejata lui Putin

Merită amintit că Nabiullina este o figură extrem de influentă, care s-a bazat, înainte de toate, pe încrederea totală a preşedintelui Vladimir Putin, potrivit relatărilor din presa rusă. Acest bilet de încredere din partea Kremlinului i-a permis ca, în calitate de şefă a Băncii Centrale, să aibă o independenţă reală şi să respingă atacurile unor oameni de afaceri şi politicieni care, de la începutul războiului, o acuză că menţine dobânzile prea ridicate şi frânează economia.

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Banca Centrală şi Kremlinul au declarat că Nabiullina este bolnavă. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a spus că aceasta este în concediu medical şi le-a recomandat jurnaliştilor să nu cadă în capcana teoriilor conspiraţiei. Cu toate acestea, Dmitri Drize, care scrie pentru publicaţia financiară rusă Kommersant, susţine, într-o postare pe Telegram, că, dacă Nabiullina nu apare în această săptămână, când este programată reuniunea de politică monetară a Băncii Centrale a Rusiei, atunci "ceva chiar nu este în regulă".

"Dacă Elvira Nabiullina nu apare în public în noua săptămână de lucru, atunci ceva chiar nu este în regulă. Acestea fiind spuse, există mai multe scenarii posibile, inclusiv mutarea ei într-o funcţie importantă în Guvern sau în postul de consilier prezidenţial, care este cea mai bună funcţie dintre toate. Totuşi, posibilitatea unui conflict există. Doamna Nabiullina nu vrea să îşi asume responsabilitatea pentru o decizie care îi este impusă: reducerea puternică a dobânzii-cheie", a scris el.

Val de speculaţii printre ruşi

Un fost jurnalist rus, care locuieşte în Elveţia, a lansat online teoria că Elvira Nabiullina ar fi sub arest la domiciliul, în timp ce alţii speculează temeri legate de închiderea granițelor și impunerea legii marțiale, îngrijorări care circulă de un an printre ruşi şi care s-au accentuat recent. Banca Centrală a Rusiei urmează să aibă următoarea şedinţă de politică monetară pe 19 iunie, când Consiliul Director va decide nivelul dobânzii-cheie.

Nabiullina a lipsit de la Forumul Economic Internaţional de la Sankt Petersburg, pe 4 iunie, de la o conferinţă a Asociaţiei Naţionale a Participanţilor pe Piaţa Valorilor Mobiliare, pe 9 iunie, şi de la o întâlnire cu Vladimir Putin, pe 10 iunie, în cadrul căreia preşedintele a discutat despre inflaţie şi dobânda-cheie, trece în revistă siteul rusesc independent Meduza.

Serviciul de presă al Băncii Centrale a transmis că Nabiullina se afla în concediu medical. Iar Dmitri Peskov a sugerat că Nabiullina încă nu se simte bine: "Oamenii se mai îmbolnăvesc uneori, nu este nimic neobişnuit. Nu ar trebui să fie un motiv pentru teorii ale conspiraţiei". Nu au fost oferite detalii despre natura bolii sale sau despre momentul în care s-ar putea întoarce.

Absenţa ei de la Forumul Economic de la Sankt Petersburg a lansat speculaţii că nu ar fi vrut să participe la discuţii despre politica Băncii Centrale sau că ar fi ales să meargă la funeraliile consilierului său, Alexei Mojin, care a murit pe 3 iunie. Totuşi, ea nu a participat nici la ceremonia de adio. Ulterior, publicaţia rusă independentă de investigaţii Agentstvo a remarcat absenţa ei şi a adjuncţilor ei de la întâlnirea cu Putin de pe 10 iunie.

Unele voci au speculat că ar putea demisiona în curând. Elvira Nabiullina se află la al treilea mandat de guvernator al Băncii Centrale, iar legea rusă nu îi permite un al patrulea mandat. Mandatul său urmează să expire în iunie 2027. Totuşi, oficialii ruşi nu au exclus prelungirea mandatului ei pentru un al patrulea termen, prin modificarea legii.

Implicaţiile pentru economia rusă

The Bell, un site rusesc independent de investigaţii, susţine că ar fi luaţi în calcul trei candidaţi pentru a o înlocui: Maxim Oreşkin, adjunctul şefului Administraţiei Prezidenţiale, Piotr Fradkov, şeful Promsvyazbank, bancă rusă de stat folosită de Moscova pentru finanţarea sectorului de apărare şi Andrei Kostin, şeful VTB, a doua cea mai mare bancă din Rusia, deținută majoritar de stat.

Oricare ar fi scenariul, plecarea ei ar provoca perturbări serioase, a explicat The Bell. Dacă succesorul ei menţine politica monetară strictă a Elvirei Nabiullina, se va confrunta cu aceleaşi critici, dar fără să se bucure de sprijinul lui Putin. Iar dacă cedează "dorinţelor" oamenilor de afaceri, stabilitatea macroeconomică a Rusiei ar fi pusă în pericol.