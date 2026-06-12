Probleme cu Facebook şi Instagram. Platformele nu se încarcă, iar utilizatorii nu îşi pot accesa conturile

Facebook şi Instagram întâmpină vineri, 12 iunie, probleme de funcţionare în mai multe ţări, printre care şi România.

Probleme tehnice cu Facebook şi Instagram, vineri, 12 iunie 2026 - Profimedia Images

Utilizatorii Facebook şi Instagram se confruntă cu probleme de funcţionare atunci când încearcă să acceseze platformele META, atât în aplicaţii, cât şi în browsere.

Platforma Downdetector, care verifică probleme tehnice la site-uri şi aplicaţii, menţionează că sunt mai multe probleme în accesarea Facebook şi Instagram.

Dificultăţile tehnice cu platformele META au început vineri, în jurul orei 16:50, în mai multe ţări, printre care şi România.

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Unii utilizatori se plâng nu îşi pot accesa conturile, în timp ce altora nu li se încarcă feed-urile.