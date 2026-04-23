Zi de ţinut minte în România! Sărbătorim pentru prima dată Sfântul Gheorghe cu moaştele mucenicului la noi în ţară. Sute de pelerini s-au închinat la racla depusă într-o mănăstire din Teleorman. Peste un milion de români îşi sărbătoresc astăzi onomastica, iar pentru unii, sărbătoarea a adus bucurie dublă.

Georgiana s-a căsătorit astăzi, la Constanţa, chiar de ziua numelui său. Iubitul ei, Alexandru, ştie că nu a fost o coincidenţă. "Am ales această zi tocmai pentru că este şi ziua de sfântul Gheorghe şi are o semnificaţie aparte pentru noi. Am primit atât "La mulţi ani", cât şi "Casă de piatră, felicitări". A fost un dublu motiv de sărbătoare", a declarat Georgiana. Toţi cei care poartă nume precum George, Gheorghe, Georgiana şi Georgeta au sărbătorit şi ei. Doamna Georgeta şi-a invitat prietenii la o terasă de pe litoral şi a avut parte de o aniversare...cu soare şi multe zâmbete.

În Teleorman, sute de pelerini l-au celebrat prin rugăciune pe Sfântul Gheorghe. La mănăstirea Pantocrator au fost aduse pentru prima dată în România moaştele mucenicului, de la muntele Athos. "Este o mare binecuvântare pentru întreg poporul român pentru că în aceste vremuri, iată, Sfinții sunt singurii care ne sunt ajutători și prieteni în orice vreme și în orice tulburare", a declarat Serafim Baciu, vicar eparhial. În prima zi de pelerinaj, aproximativ 6.000 de credincioși din toată țara au venit aici, la Mănăstirea Pantocrator, pentru a se închina la moaștele Sfântului Gheorghe. Iar fluxul de pelerini este așteptat să crească în zilele următoare, când aproape 100.000 de oameni vor ajunge aici. Cei care vor să vină la racla cu sfintele moaște o pot face până marți.

De Sfântul Gheorghe, florăriile au pregătit o mulţime de buchete pentru sărbătoriţi, iar cofetării au primit cu 40% mai multe comenzi pentru torturi. Luna viitoare, creştinii ortodocşi îi celebrează pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.

