Sute de studenţi şi de profesori din Bucureşti tremură de frig în cămine şi fac duş cu apă rece. Fără haine groase şi aeroterme sunt înţepeniţi de ger. De vină e o problemă apărută la o conductă de gaze în urmă cu două săptămâni. Reparaţiile au fost făcute, însă Distrigaz nu şi-a dat încă avizul de deschidere.

Fără apă caldă și căldură. Astea sunt condițiile în care sunt nevoiți să stea în cămine sute de studenți din București după ce au rămas fără gaze. Problema a apărut în urmă cu două săptămâni și nu s-a rezolvat nici până astăzi.

"Aproape 500 de studenți și profesori sunt afectați de situație în acest moment. Este vorba despre căminele Universității din București, dar și despre sediul principal al Facultății de Drept. Cine nu are unde să se mute în această perioadă, poate fi relocat într-un alt cămin.", a relatat reporterul Observator, Mădălina Iacob.

"Eu locuiesc în cămin și am plecat pentru că nu am putut să stau. La prieteni. Stai acolo până se rezolvă? Da, da, am avut posibilitatea asta, am fost norocoasă, mulțumesc lui Dumnezeu, dar nu se putea sta, este inuman, și fără apă caldă, și fără căldură, este foarte frig.", a declarat o studentă.

Articolul continuă după reclamă

Această studentă tocmai a renunțat la un curs pentru că s-a îmbolnăvit.

"Am stat luni de la 12:00 până la 8:00 seara în facultate și nu pot să zic că mă simt bine în momentul de față.", mărturişeşte o studentă.

Reporter: Cât de frig e?

Studenta: Foarte frig, eu am stat mereu cu asta pe mine. Țin minte că luni am avut și colanți pe sub blugi.", a spus o studentă, Mara.

Seara, în cămine, se tremură din toate încheieturile.

"Am plapuma de acasă, pijamale groase, stau cu șosetele, și mai am și un hanorac pe care îl pun peste, îl am pe mine, asta e ce mă ajută, și când nu e asta, mai dorm pe la prieteni. Nu am alte cunoștințe, doar doi-trei prieteni care mă mai lasă să dorm pe la ei.", a spus o altă studentă.

"Facem duș rece, spălăm vasele reci și ne încălzim cu aeroterme. Cei de la Distrigaz întârzie să apară. I-am văzut pe geam, erau la conducta de gaze, am zis că gata, se remediază situația. Am sperat că va veni azi-noapte și nu a venit. Mulți zic că nu o să mai vină până luăm vacanța de iarnă."

Universitatea le transmite că reparația a fost finalizată.

"Problema a apărut de la o conductă exterioară care se afla pe niște suporturi și era într-o situație de risc de prăbușire, motiv pentru care Distrigaz a închis conducta pe 28 noiembrie. „Am făcut pe repede înainte procedura de achiziții de servicii de reparații astfel încât pe 3 decembrie toată reparația a fost finalizată. Noi am solicitat avizul pe 3, o echipă a venit pe 9. Au zis că nu sunt în regulă lucrările și au cerut să redeschidem procedura de verificare. Eu fac apel în numele universității către Distrigaz să vină cât mai repede. E vorba despre studenții noștri!", a transmis Bogdan Oprea, Purtător de Cuvânt UB.

Cei de la Distrigaz cer răbdare. După explozia din Rahova, tot mai mulți bucureșteni alertează operatorul de gaze naturale pentru cazuri similare.

"Echipa noastră se deplasează la fața locului. Ulterior, clienții contactează un operator economic autorizat, cam 1700 de firme autorizate de ANRE, să intervină pe instalațiile interioare. Echipele noastre se reîntorc la fața locului și reiau alimentarea cu gaze naturale. Nu sunt situații singulare în care echipele noastre sesizează neconformități chiar și după ce intervin firmele.", a explicat Amalia Anghel, Purtător de Cuvânt Distrigaz.

Studenții de la Universitate plătesc pentru cazarea în cămin între 300 și 400 de lei pe lună.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰