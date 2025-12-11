Au fost momente de panică seara trecută într-un bloc din Tulcea, după ce podeaua unui apartament situat la parter s-a surpat. Oamenii au sunat disperaţi la 112 să ceară ajutor, cu teama ca structura de rezistenţă a blocului ar putea fi afectată.

Noapte grea și albă pentru locuitorii unui bloc din Tulcea.

Alarma s-a dat aseara în jurul orei 19, după ce proprietarul unui apartament de la parter s-a speriat pentru că a intrat în casă și a găsit podeaua din sufragerie surpată. Femeia s-a temut ca stricăciunile să nu fie unele mai mari.

La fața locului au ajuns militarii, dar și experții de la inspectoratul județean în construcții. După prima analiză făcută aseară, rezultatul a fost că structura blocului, din fericire, nu a fost afectată. Însă, pe parcursul zilei de astăzi, au ajuns mai mulți specialiști care analizează problema în detaliu.

Oamenii spun că nu este o situație care a apărut de ieri, de azi. Sunt infiltrații la subsolul blocului.

Locatarii au făcut reclamații de trei ani încoace, însă spun oamenii că nu au fost luați în seamă de către autorități. Rigolele care sunt de jur împrejurul blocului ar fi fost urnate abia zilele trecute.

