Video "Unde-i pământul? Cât e de mare gaura!" Panică într-un bloc din Tulcea. Podeaua unui apartament s-a surpat

Au fost momente de panică seara trecută într-un bloc din Tulcea, după ce podeaua unui apartament situat la parter s-a surpat. Oamenii au sunat disperaţi la 112 să ceară ajutor, cu teama ca structura de rezistenţă a blocului ar putea fi afectată.

de Andreea Filip

la 11.12.2025 , 13:42

Noapte grea și albă pentru locuitorii unui bloc din Tulcea. 

Alarma s-a dat aseara în jurul orei 19, după ce proprietarul unui apartament de la parter s-a speriat pentru că a intrat în casă și a găsit podeaua din sufragerie surpată. Femeia s-a temut ca stricăciunile să nu fie unele mai mari. 

La fața locului au ajuns militarii, dar și experții de la inspectoratul județean în construcții. După prima analiză făcută aseară, rezultatul a fost că structura blocului, din fericire, nu a fost afectată. Însă, pe parcursul zilei de astăzi, au ajuns mai mulți specialiști care analizează problema în detaliu. 

Oamenii spun că nu este o situație care a apărut de ieri, de azi. Sunt infiltrații la subsolul blocului.

Locatarii au făcut reclamații de trei ani încoace, însă spun oamenii că nu au fost luați în seamă de către autorități. Rigolele care sunt de jur împrejurul blocului ar fi fost urnate abia zilele trecute.

Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: "Pot ieşi la pensie acum"
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Scene șocante într-un liceu din România! O profesoară a amenințat elevii cu un briceag: "Vă tai degetele"
