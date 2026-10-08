Un nou caz grav în care este implicat un minor a ajuns în atenţia anchetatorilor din Prahova, la doar o zi după ce a fost prezentată situaţia unei adolescente de 17 ani, victimă a unui presupus viol comis de colegi de clasă.

O fată de numai 12 ani a plecat de acasă şi a fost dată dispărută. Câteva ore mai târziu, a fost găsită în casa unui tânăr de 18 ani. Procurorii spun că există probe privind un act sexual. Tânărul a fost arestat preventiv 30 de zile, pentru că e cercetat de viol. Deci situaţia se repetă.

Fata este acum protejată şi sprijinită de autorităţi şi Protecţia Copilului.