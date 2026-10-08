Observator » Evenimente » Tânăr de 18 ani, arestat pentru viol după ce o fată de 12 ani dată dispărută a fost găsită la el acasă

Video Tânăr de 18 ani, arestat pentru viol după ce o fată de 12 ani dată dispărută a fost găsită la el acasă

Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Elena Gânguț | Timp citire: 1 minut
Publicat la 08.10.2026, 08:58 | Modificat la 08.10.2026, 08:59

Un nou caz grav în care este implicat un minor a ajuns în atenţia anchetatorilor din Prahova, la doar o zi după ce a fost prezentată situaţia unei adolescente de 17 ani, victimă a unui presupus viol comis de colegi de clasă.

O fată de numai 12 ani a plecat de acasă şi a fost dată dispărută. Câteva ore mai târziu, a fost găsită în casa unui tânăr de 18 ani. Procurorii spun că există probe privind un act sexual. Tânărul a fost arestat preventiv 30 de zile, pentru că e cercetat de viol. Deci situaţia se repetă.

Fata este acum protejată şi sprijinită de autorităţi şi Protecţia Copilului.

Elena Gânguț
Elena Gânguț
Like
fata disparuta minora viol abuz sexual arestare prahova ancheta
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.