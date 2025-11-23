Tânăr de 26 de ani, găsit mort în toaleta trenului Iaşi-Bucureşti

La doar 26 de ani, un tânăr a ales moartea. S-a urcat în trenul care mergea de la Iaşi-Bucureşti, s-a încuiat în baie şi s-a spânzurat. A fost găsit mai târziu de unul dintre controlori. Din cauza incidentului, garnitura a staţionat mai bine de o oră în Gara Crasna, judeţul Vaslui, pentru a fi făcute cercetări.

Bărbatul a urcat în Gara Iaşi, iar cel mai probabil a recurs la gestul sinuciderii imediat după ce garnitura s-a pus în mişcare.

Găsit mort în baia trenului

”Biroul Judeţean Poliţie Transporturi Vaslui a fost sesizat, prin apel la 112, de către şeful de tren al InterRegio 1162, care circulă pe relaţia Iaşi – Bucureşti, cu privire la faptul că a găsit un călător spânzurat, inconştient, într-una dintre băile trenului. În gara Crasna din comuna Albeşti, judeţul Vaslui, bărbatul de 26 de ani, din Vaslui, a beneficiat de manevre de resuscitare, aplicate de cadre SMURD, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acestuia”, au precizat reprezentanţii Poliţiei judeţene Vaslui.

Trenul a staţionat peste o oră în gara Crasna, pentru ca poliţiştii şi procurării să poată face cercetările. Trupul bărbatului a fost dus la Serviciul de Medicină Legală din Vaslui pentru efectuarea necropsiei.

Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz, varianta luată în calcul fiind cea a unei sinucideri.

